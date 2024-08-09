Гигантский «фонарный столб» на Луне станет источником энергии для селенавтов

Фонарь

Агентство DARPA выделило финансирование компании Honeybee Robotics в рамках проекта «LUNARSABER» по созданию необычной башни для будущих лунных колоний. Пока что это не более чем концепция, но в рамках ее разработки проводятся исследования перспективных технологий, что и заинтересовало военных США. Например, технологии беспроводной передачи энергии.

В основе идеи лежит использование суточного ритма Луны, в котором ночь длится две земных недели. Однако если вблизи южного полюса Луны разместить высокую башню, она сможет улавливать солнечный свет даже в то время, когда лунная поверхность остается в тени. Как подсчитали исследователи из Honeybee Robotics, при высоте башни в 100 м они смогут принимать свет 95 % времени — а значит и вырабатывать энергию с помощью солнечных батарей. Если есть почти постоянный источник энергии мощностью примерно 100 кВт, колония получает свет и тепло крайне холодной лунной ночью, а также электричество для работы оборудования. На высокой башне удобно установить средства связи, а если построить сеть таких башен, получится разветвленная система, которая позволит охватить значительные участки Луны. И связать, например, саму колонию с шахтами по добыче гелия, метана, воды и т.д. Поскольку такую башню привезти на Луну нереально, ее будут собирать на месте, для чего разработана специальная машина для сгибания металлических листов в цилиндры в условиях пониженной гравитации. К тому же, сочетание микрогравитации и отсутствия атмосферы открывают возможности для беспроводной передачи энергии, но это пока гипотетическая технология. Если затея увенчается успехом хотя бы частично, Honeybee Robotics готова предложить коммерческий вариант такой башни всем заинтересованным лицам.

Александр Мартыненко