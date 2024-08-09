Бои в Курской области продолжаются третий день. Что известно?

МО опубликовало кадры уничтожения ВСУ в приграничье Курской области

Российские военные не дали ВСУ прорваться вглубь РФ в Курской области, сообщили в Минобороны. Бои в приграничье продолжаются третий день. По данным СМИ, в регион переброшены мотострелковые подразделения, спецназ «Ахмат» и бойцы ЧВК «Вагнер». По словам местных властей, ВСУ не продвинулись "ни на метр". Из зоны боевых действий эвакуированы около 3 тыс. человек, госпитализация понадобилась 34 жителям, некоторых из них эвакуировали в Москву.

Подразделения группировки войск «Север» и сотрудники ФСБ продолжают бороться с ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено.

Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении", - говорится в сообщении.

В МО РФ уточнили, что российские военные наносят удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области. Только за сутки противник потерял около 400 военнослужащих и 32 единицы техники. ВС РФ удалось уничтожить танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак». Министерство также опубликовало видеозапись уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ российской авиацией: на кадрах видно, как истребители-бомбардировщики Су-34 наносят удары по украинской технике авиационными бомбами ФАБ-500. Кроме того, ведомство показало видео поражения украинского беспилотника «Баба Яга».

В Минобороны также сообщили, что около 11:40 средства ПВО уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха».

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», вечером 7 августа на территорию Курской области экстренно перебросили "слабо оснащенных, но храбрых" мотострелков космических войск ВКС. Они заняли позиции на пути ВСУ, которые пытались прорваться в Коренево и Рыльск.

"В ходе ожесточенного боя противник понес потери, был отброшен и вернулся на исходные позиции", - говорится в сообщении.

Военкор Егор Гузенко в своем Telegram-канале сообщил, что в Курскую область перебрасывают подразделения частной военной компании «Вагнер». RTVI сообщает, что эту информацию подтвердил неназванный боец ЧВК.

Кроме того, в регионе действуют бойцы спецназа "Ахмат": командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов рассказал, что находится в Курской области вместе с одним из своих отрядов.

"Не продвинулся ни на один метр"

Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала заявил, что "противник не продвинулся ни на один метр", наоборот, ВСУ отступают:

"Активно идет поражение техники и боевых сил противника", - подчеркнул замглавы региона.

Белостоцкий уточнил, что сейчас активные действия идут на территории Суджанского района. Он надеется, что в ближайшие сутки российские военные смогут оттеснить ВСУ за границу РФ.

"Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали. Это порядка 3 тысяч человек. 1,5 тысячи человек сейчас размещены у нас в пунктах временного размещения",

- добавил чиновник, отметив, что жителей вывозили на бронированных машинах под прикрытием. По его словам, для жителей подготовили 21 ПВР. Он также поблагодарил регионы, которые откликнулись на помощь.

Протоиерей Евгений Шестопалов рассказал 360.ru о вывозе людей из Свято-Троицкого храма: там от обстрелов пряталось большое количество местных жителей, в том числе дети. По его словам, город беспрерывно обстреливали около 14 часов.

«Всех вывезли, слава Богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу», - добавил Шестопалов.

Сын протоиерея рассказал "Звезде", что во время эвакуации мирных жителей их преследовали украинские беспилотники. Часть снарядов попала в автомобили, о судьбе находившихся там людей ничего не известно.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что госпитализация понадобилась 34 жителям, из них пятеро - дети.

"По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города. В числе эвакуируемых - журналист Евгений Поддубный", - уточнил Кузнецов, цитирует ТАСС.

Чиновник добавил, что эвакуация местных жителей продолжается. Железная дорога сообщила о временном закрытии вокзалов на станциях Суджа, Коренево, Псел.

Объяснение Украины

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что ВСУ начали наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции. По его словам, потери со стороны России могут позитивно повлиять на ход переговоров, а продвижение ВСУ вглубь РФ напугает россиян и повлияет на их отношение к президенту Владимиру Путину.

"Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров, и все-таки можно что-то дожать, получить - только если они понимают, что конфликт идет не по их сценарию", - сказал Подоляк.

Алена Фомина