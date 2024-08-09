Бои в Курской области продолжаются третий день. Что известно?

МО опубликовало кадры уничтожения ВСУ в приграничье Курской области
Российские военные не дали ВСУ прорваться вглубь РФ в Курской области, сообщили в Минобороны. Бои в приграничье продолжаются третий день. По данным СМИ, в регион переброшены мотострелковые подразделения, спецназ «Ахмат» и бойцы ЧВК «Вагнер». По словам местных властей, ВСУ не продвинулись "ни на метр". Из зоны боевых действий эвакуированы около 3 тыс. человек, госпитализация понадобилась 34 жителям, некоторых из них эвакуировали в Москву.
Подразделения группировки войск «Север» и сотрудники ФСБ продолжают бороться с ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"В течение суток активными действиями подразделений прикрытия государственной границы совместно с пограничниками, подразделениями усиления и подошедшими резервами, ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии продвижения противника не допущено.
В МО РФ уточнили, что российские военные наносят удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области. Только за сутки противник потерял около 400 военнослужащих и 32 единицы техники. ВС РФ удалось уничтожить танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак». Министерство также опубликовало видеозапись уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ российской авиацией: на кадрах видно, как истребители-бомбардировщики Су-34 наносят удары по украинской технике авиационными бомбами ФАБ-500. Кроме того, ведомство показало видео поражения украинского беспилотника «Баба Яга».
В Минобороны также сообщили, что около 11:40 средства ПВО уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха».
По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», вечером 7 августа на территорию Курской области экстренно перебросили "слабо оснащенных, но храбрых" мотострелков космических войск ВКС. Они заняли позиции на пути ВСУ, которые пытались прорваться в Коренево и Рыльск.
"В ходе ожесточенного боя противник понес потери, был отброшен и вернулся на исходные позиции", - говорится в сообщении.
Военкор Егор Гузенко в своем Telegram-канале сообщил, что в Курскую область перебрасывают подразделения частной военной компании «Вагнер». RTVI сообщает, что эту информацию подтвердил неназванный боец ЧВК.
Кроме того, в регионе действуют бойцы спецназа "Ахмат": командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов рассказал, что находится в Курской области вместе с одним из своих отрядов.
"Не продвинулся ни на один метр"
Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала заявил, что "противник не продвинулся ни на один метр", наоборот, ВСУ отступают:
"Активно идет поражение техники и боевых сил противника", - подчеркнул замглавы региона.
Белостоцкий уточнил, что сейчас активные действия идут на территории Суджанского района. Он надеется, что в ближайшие сутки российские военные смогут оттеснить ВСУ за границу РФ.
Протоиерей Евгений Шестопалов рассказал 360.ru о вывозе людей из Свято-Троицкого храма: там от обстрелов пряталось большое количество местных жителей, в том числе дети. По его словам, город беспрерывно обстреливали около 14 часов.
«Всех вывезли, слава Богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу», - добавил Шестопалов.
Сын протоиерея рассказал "Звезде", что во время эвакуации мирных жителей их преследовали украинские беспилотники. Часть снарядов попала в автомобили, о судьбе находившихся там людей ничего не известно.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что госпитализация понадобилась 34 жителям, из них пятеро - дети.
"По итогам обследований и телемедицинских консилиумов принято решение об эвакуации девяти пострадавших при обстрелах в Курской области, в числе которых двое детей, на лечение в Москву - в федеральные учреждения Минздрава и больницы города. В числе эвакуируемых - журналист Евгений Поддубный", - уточнил Кузнецов, цитирует ТАСС.
Чиновник добавил, что эвакуация местных жителей продолжается. Железная дорога сообщила о временном закрытии вокзалов на станциях Суджа, Коренево, Псел.
Объяснение Украины
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что ВСУ начали наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции. По его словам, потери со стороны России могут позитивно повлиять на ход переговоров, а продвижение ВСУ вглубь РФ напугает россиян и повлияет на их отношение к президенту Владимиру Путину.
"Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров, и все-таки можно что-то дожать, получить - только если они понимают, что конфликт идет не по их сценарию", - сказал Подоляк.
Алена Фомина