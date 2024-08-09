Firefly получила контракт на 20 запусков ракеты Alpha

Firefly Aerospace получила контракт от L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha

Стартап Firefly Aerospace получил контракт от компании L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha в течение пяти лет. Об этом сообщает SpaceNews.

В рамках соглашения, заключенного 7 августа, Firefly Aerospace обязуется с 2027 по 2031 годы в интересах L3Harris каждые 12 месяцев запускать по две-четыре ракеты Alpha. Данный контракт является дополнением к предыдущей сделке, заключенной американскими компаниями и предполагающей три запуска Alpha в 2026 году.

Стороны не раскрыли назначение полезной нагрузки, которую планируется запускать на носителе грузоподъемностью около тонны на низкую околоземную орбиту.

В июле компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha с восемью спутниками формата CubeSat с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Проведенный запуск стал пятым для ракеты Alpha и первым после аварии, произошедшей в декабре 2023-го. Всего в 2024 году Firefly Aerospace планирует провести до четырех запусков Alpha и до шести — в 2025-м.