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Firefly получила контракт на 20 запусков ракеты Alpha

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Фото: Gene Blevins / Reuters
Фото: Gene Blevins / Reuters.

Firefly Aerospace получила контракт от L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha

Стартап Firefly Aerospace получил контракт от компании L3Harris на 20 запусков ракеты Alpha в течение пяти лет. Об этом сообщает SpaceNews.

В рамках соглашения, заключенного 7 августа, Firefly Aerospace обязуется с 2027 по 2031 годы в интересах L3Harris каждые 12 месяцев запускать по две-четыре ракеты Alpha. Данный контракт является дополнением к предыдущей сделке, заключенной американскими компаниями и предполагающей три запуска Alpha в 2026 году.

Стороны не раскрыли назначение полезной нагрузки, которую планируется запускать на носителе грузоподъемностью около тонны на низкую околоземную орбиту.

В июле компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha с восемью спутниками формата CubeSat с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Проведенный запуск стал пятым для ракеты Alpha и первым после аварии, произошедшей в декабре 2023-го. Всего в 2024 году Firefly Aerospace планирует провести до четырех запусков Alpha и до шести — в 2025-м.

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Страны
США
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