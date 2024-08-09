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Военное обозрение

«Какие-то глупые вопросы задаёте»: Константин Затулин исключил обращение за помощью к ОДКБ из-за вторжения ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Россия не будет обращаться за помощью от партнеров по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) после вторжения украинской армии в Курскую область России. Об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин.

Россия не ждет никакой помощи от ОДКБ и не намерена обращаться в организацию из-за действий Украины. По словам Затулина, назвавшего соответствующий вопрос «глупым», российские власти даже не обсуждали эту тему. Да и не будут те же гипотетические армяне или казахи сражаться против украинцев.

Это было бы удивительно, если бы Россия, которая является главной страной в ОДКБ, просила кого-то о помощи на своей собственной территории. Вот кого вы собираетесь привлечь на помощь России в Курской области? Казахов хотите привлечь или армян? Кого? Какие-то глупые вопросы задаете.

— приводит «Газета.Ru» слова Затулина.

Ранее некоторые ресурсы предположили, что Россия могла бы привлечь силы ОДКБ для купирования ситуации в Курской области, вот только не пояснили, как они это видят. Официально Россия не находится в состоянии войны, а проводит специальную операцию собственными силами, не привлекая даже главного союзника — Белоруссию, а ведь она тоже входит в организацию. Россия разбирается с Украиной и никого в эти разборки привлекать не будет, иначе конфликт перейдет из локального в международный.

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