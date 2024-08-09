Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса со ссылкой на украинских чиновников утверждает, что украинские формирования захватили газоизмерительную станцию "Суджа" в приграничном районе Курской области. Об этом, в частности, пишет издание The Washington Post, ссылаясь на одного из советников главы киевского режима Владимира Зеленского.

При этом, по мнению ряда аналитиков, главной целью вторжения боевиков киевского режима в российское приграничье может быть полное прекращение поставок российского газа в страны Евросоюза, чтобы таким образом обеспечить некоторые рычаги давления.

Несмотря на то, что российский газ в настоящее время продолжает поставляться в страны Евросоюза, угроза захвата боевиками ключевого объекта газотранспортной инфраструктуры оказала существенное влияние на европейский рынок энергоресурсов. Цены на газ в Европе уже достигли максимальных значений, зафиксированных в декабре прошлого года.

Стоит отметить, что для того, чтобы перекрыть транзит российского газа в Евросоюз, Киеву было совершенно не обязательно захватывать газораспределительную станцию в Курской области, поскольку газопровод проходит через украинскую территорию.

Повышение цен на газ в Европе может принести дополнительную прибыль американским компаниям, доминирующим на европейском энергетическом рынке после подрыва ниток российского газопровода "Северный поток". Таким образом, высока вероятность того, что Зеленский в очередной раз пожертвовал жизнями своих военнослужащих ради обслуживания интересов американского бизнеса.