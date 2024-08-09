Путин подписал закон об обеспечении фельдъегерской связи и полиции оружием

Подписан закон об обеспечении органов фельдъегерской связи и полиции оружием

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче полномочий утверждать нормы обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами от правительства к Государственной фельдъегерской службе РФ и МВД России соответственно.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Законом предусматривается передача полномочий по утверждению норм обеспечения органов фельдъегерской связи и полиции оружием, боеприпасами и специальными средствами от правительства РФ соответственно Государственной фельдъегерской службе РФ и МВД России.

Кроме того, наградное оружие и/или патроны к нему, полученные в соответствии с решениями государственных органов Украины, ДНР и ЛНР, в отношении которых на 1 января 2025 года отсутствует решение правительства РФ, признаются собственностью России, полномочия собственника от имени которой осуществляет Росгвардия.

Также закон запрещает производство в Российской Федерации, а также ввоз в РФ гражданского и служебного огнестрельного длинноствольного оружия, изготовленного из основных частей огнестрельного короткоствольного оружия и/или ранее произведенного огнестрельного оружия, имеющего возможность ведения огня очередями.

Кроме того, вводится запрет на получение наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.