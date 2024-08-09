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Известия.ru

Путин подписал закон о наказании военных за ношение гаджетов в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Путин утвердил наказание для военных за гаджеты на спецоперации вне службы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий применение и исполнение дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 8 августа, говорится на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон расширяет полномочия командиров воинских частей, начальников военной полиции и гарнизонов. Они смогут применять дисциплинарный арест в отношении военнослужащих на спецоперации за грубые проступки. Закон будет действовать в отношение солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

В список грубых проступков вошло в том числе ношение гаджетов, которые позволяют распространять медиаматериалы, а также геолокацию в зоне спецоперации. Устройств, необходимых для исполнения служебных обязанностей, закон не коснется.

Если военный предоставит СМИ или опубликует в Интернете информацию, которая позволит определить принадлежность военнослужащих к российским подразделениям, а также данные о родственниках, воинских частях и их местонахождении, ему также будет грозить арест.

За нарушение одного вышеуказанного запрета предусмотрен арест на срок до 10 суток. За несколько грубых проступков срок ареста увеличится, но не превысит 15 суток непрерывного срока, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 24 июля, Госдума одобрила во втором и третьем чтениях аналогичную поправку. Инициатива запрещает применение электронных устройств в личных целях в зоне спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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