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Военное обозрение

«Украинская армия умеет удивлять»: Зеленский сделал первый комментарий с момента вторжения ВСУ в Курскую область

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Источник изображения: topwar.ru

Зеленский впервые с начала боев в Курской области прокомментировал вторжение украинской армии на российскую территорию. Об этом он заявил на презентации приложения «Армия+» для ВСУ.

Глава киевской хунты, выступая перед военными, похвастался успехами ВСУ в Курской области, заявив, что украинская армия «умеет удивлять», а также «добиваться результатов». Каких-либо подробностей данной операции он не сообщил и больше этой темы не касался. Как отмечают российские и украинские ресурсы, это был первый комментарий Зеленского после начала наступления.

Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов

— заявил нелегитимный президент.

Ранее в офисе Зеленского заявляли, что данное вторжение должно улучшить позиции Киева перед будущими переговорами. Якобы Зеленский хочет предложить обменять часть захваченной Украиной территории на собственную, «оккупированную» Россией. Только кто сказал, что Россия будет сидеть и ждать условий от Украины? Вторгшиеся на российскую территорию украинские бригады будут разбиты, а вся территория освобождена. А вариант с тем, что российское население на фоне вторжения ВСУ выступит против Путина, можно назвать полным бредом. Вот то, что оно сплотится перед лицом новой угрозы, — это точно.

Такое ощущение, что эту операцию разрабатывали британцы, совсем не понимающие российский менталитет, ну или Зеленский под веществами.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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