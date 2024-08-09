РФ призвала ООН оценить роль Запада и Украины в организации терактов

Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, "российская делегация неоднократно доводила конкретную, основанную на фактах информацию об истинном лице выпестованного Западом киевского режима"

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Россия призывает профильные структуры ООН тщательно изучить и дать оценку роли западных спецслужб и киевских властей в организации и содействии террористическим атакам. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы о террористической сущности киевского режима знаем не понаслышке. Российская делегация неоднократно доводила конкретную, основанную на фактах информацию об истинном лице выпестованного Западом киевского режима, который с подачи, под присмотром и в тесном взаимодействии со своими кураторами из стран НАТО давно не гнушается использовать откровенно террористические методы. Сейчас мы воочию наблюдаем их в ходе террористического нападения украинских боевиков на Курскую область, совершаемого при помощи поставляемого Западом оружия, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по террористическим угрозам. - Неоднократно озвучивалась нами и информация, подтверждаемая представителями африканских государств и европейскими правоохранителями, например Европолом, о попадании поставляемого западными странами Украине оружия в руки преступных и террористических группировок в различных регионах мира. Призываем профильных экспертов ооновских органов хотя бы теперь не отмахиваться от этих данных, а самым тщательным образом изучить и дать оценку роли западных спецслужб и их украинских подопечных в организации и содействии атакам террористов".

Полянский также отметил, что западные страны "не только не критикуют, но и, фактически, оправдывают" террористические действия Киева в том числе атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. "Настоящая террористическая смычка", - констатировал он.