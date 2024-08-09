Войти
ТАСС

РФ призвала ООН оценить роль Запада и Украины в организации терактов

124
0
0
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: AP Photo/ Eduardo Munoz Alvarez

Как отметил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, "российская делегация неоднократно доводила конкретную, основанную на фактах информацию об истинном лице выпестованного Западом киевского режима"

ООН, 8 августа. /ТАСС/. Россия призывает профильные структуры ООН тщательно изучить и дать оценку роли западных спецслужб и киевских властей в организации и содействии террористическим атакам. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы о террористической сущности киевского режима знаем не понаслышке. Российская делегация неоднократно доводила конкретную, основанную на фактах информацию об истинном лице выпестованного Западом киевского режима, который с подачи, под присмотром и в тесном взаимодействии со своими кураторами из стран НАТО давно не гнушается использовать откровенно террористические методы. Сейчас мы воочию наблюдаем их в ходе террористического нападения украинских боевиков на Курскую область, совершаемого при помощи поставляемого Западом оружия, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по террористическим угрозам. - Неоднократно озвучивалась нами и информация, подтверждаемая представителями африканских государств и европейскими правоохранителями, например Европолом, о попадании поставляемого западными странами Украине оружия в руки преступных и террористических группировок в различных регионах мира. Призываем профильных экспертов ооновских органов хотя бы теперь не отмахиваться от этих данных, а самым тщательным образом изучить и дать оценку роли западных спецслужб и их украинских подопечных в организации и содействии атакам террористов".

Полянский также отметил, что западные страны "не только не критикуют, но и, фактически, оправдывают" террористические действия Киева в том числе атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. "Настоящая террористическая смычка", - констатировал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 02:27
  • 3366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.08 00:11
  • 2
Канадский подводный флот создает новую для России угрозу
  • 08.08 23:11
  • 0
Ответ на "Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха"
  • 08.08 21:50
  • 204
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 08.08 21:09
  • 0
Тенденции развития в паре "авиация-ПВО"
  • 08.08 19:56
  • 23
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 16:06
  • 1
Салон российского МС-21 будет более просторным, чем у Boeing 737
  • 08.08 15:00
  • 1
Китай начал запуск аналога Starlink
  • 08.08 14:54
  • 1
Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха
  • 08.08 14:20
  • 1354
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России