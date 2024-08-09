Новый доклад о национальной обороне выпустил из виду самое главное (The American Conservative, США)

TAC: агрессивная политика США спровоцировала ухудшение отношений с Россией

Комиссия по стратегии национальной обороны США заявила, что угрозы стране множатся, пишет TAC. Быть может, мир действительно опасен, но Америка пребывает в удивительной безопасности, уверен автор статьи. Ведь главная угроза исходит не из-за рубежа.

Дуг Бэндоу

Американская общественность должна быть в курсе событий, объясняет Комиссия по стратегии национальной обороны (учреждена Конгрессом США в 2022 году. – Прим. ИноСМИ) в новом докладе. Несмотря на неумолчную военную пропаганду, заполонившую Вашингтон, комиссия сетует, что правительство “недостаточно информирует население об угрозах интересам США — в том числе повседневной жизни граждан — и о мерах, которые требуется для восстановления американской глобальной мощи и лидерства”.

По мнению комиссии, США грозит большая опасность. Угрозы множатся по всему миру. Спасти страну можно лишь великими усилиями. Американцы должны отдать еще больше кровных денег и пожертвовать еще большими свободами. Чтобы они подчинились, их вообще надежнее всего запугать.

На самом деле, это все чушь собачья. США десятилетиями были самой защищенной из великих держав за всю историю. США владычествуют на собственном континенте и во всем полушарии с середины 19-го века. Окруженная обширными водами с востока и запада и слабыми соседями с севера и юга, Америка практически неуязвима для атак извне.

Это, в свою очередь, позволило ей добиться невиданного господства даже по меркам исторических сверхдержав. Приложив лишь скромные усилия внутри страны, США превратились в ключевого игрока за рубежом. Вторая мировая война возвела Америку в ранг могущественнейшей мировой державы с самыми передовыми вооруженными силами и половиной мирового производства. Почти все ее союзники по-прежнему так или иначе зависят от американских денег или промышленности. Сегодняшний мир постепенно становится многополярным, но военные угрозы континентальной части США по-прежнему минимальны, за исключением разве что ядерных арсеналов — в первую очередь российского.

Поскольку американцы привыкли жить в беспрецедентном коконе безопасности, теракты 11 сентября стали для них настоящим шоком. Из многочисленных конфликтов Америки лишь гражданская война развернулась в границах страны — да и та закончилась 159 лет назад. Сравните США с другими крупными державами. Россия, Германия, Китай, Франция, Япония, Украина, Иран, Ирак, Южная и Северная Корея и многие другие — все они подвергались нападению, вторжению или оккупации (причем нередко неоднократным, а подчас и при участии США).

Одно то, что Вашингтон почти всегда воюет за рубежом, говорит о том, что политика США в большинстве случаев носит наступательный характер. Основная часть военных шагов Америки почти не касается ее собственной безопасности. Она постоянно ведет “войны по выбору”, и это объясняет, почему президент Джо Байден с гордостью хвалится журналисту Джорджу Стефанопулосу, что он “управляет миром”. (Или, по крайней мере, притворяется.)

И все же комиссия встревожена: “США столкнулись с самыми серьезными и сложными угрозами, начиная с 1945 года — вплоть до потенциальной возможности крупной войны в ближайшем будущем”. По-видимому, ситуация даже хуже, чем во время холодной войны и корейской войны. Китай объявлен угрозой “непосредственной и глобальной”. Россия — “хронической и возрождающейся”. Иран, Северная Корея и терроризм составляют “ширящуюся ось вредоносных партнерств”.

Комиссия по стратегии национальной обороны предупреждает:

“Есть высокая вероятность того, что следующая война будет вестись на нескольких театрах военных действий с участием множества противников одновременно — и вряд ли быстро завершится. И Китай, и Россия независимо друг от друга имеют глобальный охват и помимо “дружбы без границ” развивают сеть вспомогательных партнерств — в том числе с Северной Кореей и Ираном. Поскольку противники сотрудничают теснее, чем раньше, США и их союзники должны быть готовы противостоять оси из нескольких враждебных государств”.

Члены комиссии дрогнули перед этой внушительной фалангой: “Хотя наиболее существенную угрозу для США и их союзников собой представляет Китай, все пять противников угрожают жизненно важным интересам США и требуют пристального внимания. Попытки снизить приоритет театров военных действий и значительно сократить американское присутствие (особенно в Европе и на Ближнем Востоке) воодушевили противников и потребовали от Вашингтона обратных мер — резкого увеличения численности войск”.

Выходит, Америка столкнулась с чрезвычайной ситуацией. Что же делать? Мобилизовать общественность! Тратить больше денег на армию!! Разместить больше войск за рубежом!!! В общем, нужна целая вереница самых разных мер. Послушай членов комиссии, так надо готовиться к чему угодно вплоть до вторжения в Китай и Россию: “Наземная мощь остается стержневой для американской безопасности, независимо от противника или театра военных действий. В крупномасштабных операциях армия остается важнейшим средством подавления противника”.

Однако угроз в этом устрашающем, на первый взгляд, списке гораздо меньше, чем может показаться. Так, терроризм в действительности — лишь малая внутринациональная проблема (хотя, у его жертв, понятное дело, на этот счет будет иное мнение). И чтобы бороться с ней, достаточно лишь вести себя поскромнее за рубежом (и не злоупотреблять бомбардировками, оккупациями и всякого рода вторжениями, которые разжигают вражду и жажду мщения).

Иран и Северная Корея — режимы пренеприятные, но у них нет внутреннего интереса ссориться с Америкой. Наоборот, если бы Вашингтон сам не лез на Ближний Восток, поддерживая одновременно и Израиль, и суннитские монархии Персидского залива, иранские аятоллы даже не обратили бы на США особого внимания. Сегодня администрация Байдена готовится к войне с Ираном, но с целью защитить не Америку, а Израиль — региональную сверхдержаву с ядерным оружием, превосходящими обычными силами и налаженными отношениями безопасности с ведущими арабскими государствами. Пхеньян сыплет в адрес США многочисленными угрозами, потому что те находятся на Корейском полуострове и вокруг него, угрожая КНДР днем и ночью. Если бы Вашингтон переложил бремя самообороны на плечи самой Южной Кореи, и без того гораздо более мощной, чем ее северная соседка, то Америка не услышала бы от верховного вождя КНДР Ким Чен Ына ни слова. США должны игнорировать Тегеран и Пхеньян, а не противостоять им.

Россия не представляет угрозы для Америки. У Москвы нет с США ни территориальных конфликтов, ни неразрешимых споров. Наоборот, их правительства даже сотрудничали в борьбе с исламским терроризмом и распространением ядерного оружия. Да, Россия авторитарна, но не идеологична и не насаждает свое мировоззрение. Владимир Путин находится у власти более четверти века и изначально не выказывал к Америке никакой враждебности. Его отношение изменилось после того, как союзники сделали все возможное, чтобы настроить против себя всех русских без исключения своей агрессивной, подчас даже безрассудной внешней политикой.

Что же касается территориальных завоеваний, то Путин хоть и преступный агрессор (не может быть агрессором тот, кто не дал НАТО включить в себя Украину и разместить там ракеты, нацеленные на Москву. По всем меркам он – защитник России. – Прим. ИноСМИ), но далеко не Гитлер. В 2008 году он раздул уже давно назревший сепаратизм в Южной Осетии и Абхазии против Грузии, которую атаковал лишь после того, как та обстреляла российские войска. На Украину он вторгся лишь после многолетних предупреждений о недопустимости вступления Киева в НАТО — что союзники сделали опосредованно, внедрив саму НАТО на Украину. Правительство Путина бросает вызов администрации Байдена в других странах в отместку за то, что Вашингтон помог Украине убить тысячи российских солдат. США могли бы нейтрализовать сегодняшние угрозы со стороны России, приняв “смиренную” внешнюю политику, которую некогда продвигал Джордж Буш-младший, будучи кандидатом в президенты, и отказавшись от попыток добиться повсеместного господства вплоть до самых границ России. Что же касается безопасности Европы, то вообще непонятно, почему континент, чей ВВП в десять раз больше, а население — втрое больше, чем у России, не в состоянии себя защитить.

Наконец, есть Китайская Народная Республика. Комиссия объявила ее “актуальным вызовом”, однако серьезной военной угрозы для Америки Пекин не представляет. Коммунистическая партия Китая ленинская по своей природе, а не марксистская (то есть настроена на удержание власти в отдельно взятой стране, а не на мировую революцию). Однако Пекин стал важным геополитическим соперником. С его обширной и сложной экономикой он стал крупнейшей в мире торговой державой. Его вооруженные силы занимают третье место в мире и продолжают неуклонно наращивать ядерный потенциал. Здесь требуется ответ деликатный и многонациональный.

Однако главное поле битвы — экономическое, а не военное. Хотя военная мощь Китая растет, это отнюдь не значит, что его вызов серьезен — в том смысле, что ставит под угрозу народ и территорию США, а также их независимость и свободы. У Пекина нет ни желания, ни возможности атаковать США, завоевывать их тихоокеанские владения, выдавливать их с мировых рынков или иным образом превращать Америку в вассальное государство.

Военная проблема существует, но она касается влияния США в Восточной Азии. Представители “Вашингтонского пузыря” вроде того же Байдена убеждены, что право “управлять миром” даровано им от рождения. Отсюда их цель — не защищать Америку от нападения, а принуждать Китай и всех остальных к послушанию, раз они настолько дурно воспитаны, что отвергают гегемонию США.

Пекин стремится лишь к тому, что есть у самой Америки, — к господству в собственном регионе. Если США откажутся смириться с более мощной КНР, военные трения неизбежны, а открытый конфликт возможен (или даже вероятен). Но даже при том, что США пользуются своей противоестественной ролью в Восточной Азии и прилегающих водах и фактически управляют Тихим океаном вплоть до берегов Китая, эта позиция не имеет жизненно важного значения для безопасности Америки и, как следствие, не оправдывает войны с мощной ядерной державой за интересы, которые та считает жизненно важными.

США не должны быть безразличны к усилению китайского влияния. Но вместо этого они должны помогать дружественным государствам приобретать необходимые средства для самообороны и поощрять их к совместной работе по сдерживанию КНР. Они могут опираться на стратегии ограничения и воспрещения доступа и маневра, как это делает сам Пекин против Вашингтона. Америка взяла на себя обязательство защищать союзников по договору (в первую очередь Японию, Филиппины и Южную Корею), но принципиальное значение имеет их независимость, (которой Пекин пока не угрожает), а не контроль над каждой бесплодной каменной кручей, на которую те претендуют в спорных водах. США должны соизмерять обязательства с интересами, избегая войн ради второстепенных по своей сути вопросов.

Самый взрывоопасный вопрос — Тайвань, который важен для Пекина как по историческим причинам (включая сдачу Японии в “столетие унижения”), так и в силу безопасности, поскольку присутствие на нем враждебной державы будет угрожать материковому Китаю. Хотя цель Пекина — вернуть себе контроль путем принудительных переговоров, широко распространено мнение, что КНР развернет военные действия, стоит только Тайваню объявить независимость. Хотя нет никаких доказательств того, что у правительства Си на этот счет имеются четкие сроки, некоторые западные аналитики убеждены, что Китай теряет терпение и может начать действовать уже в ближайшие годы.

Как и российская спецоперация на Украине, нападение Китая на Тайвань, хотя и станет злодеянием с моральной точки зрения, но для Америки будет лишь геополитическим неудобством. С точки зрения безопасности остров был бы полезен США для сдерживания КНР — но не для защиты Америки. Тайвань не стоит войны — особенно против ядерной державы, у которой на кону стоит и национальное эго, и серьезные интересы безопасности. Вашингтону следует опираться на иные формы сдерживания, а не угрожать выживанию страны.

В докладе предупреждается, что “американским военным не хватает как возможностей, так и потенциала, необходимых для уверенности в том, что они смогут сдержать противника и победить его в бою”. Уверенности в чем, в чем, простите? Американцы и не должны рассчитывать на победу над Китаем и оккупацию Пекина. Важно лишь не допустить, чтобы Китай победил США и оккупировал Вашингтон, округ Колумбия. А уж это-то мы сделать в состоянии.

В общем и целом, доклад Комиссии по стратегии национальной обороны читается как долгие милитаристские рассуждения аналитиков, обслуживающих военно-промышленный комплекс Америки. В любой ситуации предлагается лишь бешеное наращивание военной мощи и война против всех.

Быть может, мир действительно опасен, но США пребывают в нем в удивительной безопасности.Крупнейшие угрозы для Америки возникают из-за того, что вашингтонские политики превращают врагов других стран в своих собственных. Как лучше защитить интересы США? Очень просто: перестать путать их с пожеланиями иностранных друзей и фантазиями вашингтонских чиновников.

Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана