Норвежские боевые корабли намерены присоединиться к ВМС Британии в Индо-Тихоокеанском регионе

Источник изображения: topwar.ru

Британская авианосная ударная группа в 2025 году будет направлена к берегам Японии и в другие районы Тихого и Индийского океанов. Норвежские боевые корабли тоже намерены присоединиться в ВМС Британии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили в ходе встречи в Лондоне со своим норвежским коллегой Бьерном Арильдом Грамом.

Глава Минобороны Норвегии заявил во время беседы, что развертывание флотов станет «захватывающей демонстрацией силы партнерства» двух стран.

Источник изображения: topwar.ru

Два корабля ВМС Норвегии, в том числе один фрегат, присоединятся к Королевскому военно-морскому флоту Британии в ходе его развертывания в акватории Тихого океана. Эту эскадру возглавит британский авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльсский»).

В ходе своего развертывания военно-морские силы двух стран будут поддерживать сотрудничество с японскими Силами самообороны и другими региональными партнерами. Авианосная ударная группа направится в Индо-Тихооокеанский регион на семь месяцев.

В Лондоне называют Норвегию ключевым союзником Британии в НАТО.

В конце прошлого года было объявлено, что эти два государства возглавят коалицию по поддержке киевского режима на Черном море. В частности, в рамках данного проекта Лондон пообещал передать Киеву два своих боевых корабля. В релизе, составленном по случаю создания коалиции, упоминался тот факт, что Британия и Норвегия уже совместно подготовили несколько сотен украинских морских пехотинцев.