Балтийский флот провел учения по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам

В группы военнослужащих входили специалисты радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и снайперы

КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Более 100 военнослужащих Балтийского флота приняли участие в учениях по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) с практическим применением новых способов борьбы с ними, сообщила пресс-служба флота.

"На полигоне Балтийского флота в Калининградской области с военнослужащими соединений и воинских частей флота проведены учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника. В мероприятии были задействованы штатные мобильные подразделения по противодействию БПЛА, которые в учебных целях применили станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение. В группы военнослужащих входили специалисты радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и снайперы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что особенностью учения стало практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Большое внимание было уделено взаимодействию по своевременному обнаружению и нейтрализации различных типов дронов. "По замыслу занятия, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) осуществили поиск и сопровождение малоразмерных низколетящих целей, а расчеты крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Стрела-10", снайперы выполнили поражение обнаруженных БПЛА", - уточнила пресс-служба.

Исходя из опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, тактико-специальные занятия и учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам проводятся как в составе малых подразделений, так и в составе рот и батальонов. "В прошедших мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 10 единиц вооружения, военной и специальной техники", - отметила пресс-служба флота.