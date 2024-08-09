Войти
Интерфакс-АВН

Россия планирует отправить космических туристов на МКС во второй половине 2025 г

124
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Компания "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") сообщила об организации коммерческого тура на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС" в III-IV квартале 2025 года.

"Планируемый старт полета III-IV квартал 2025 года. Место запуска - космодром Байконур (Казахстан)", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что планируемый срок пребывания на МКС составит 10 дней. Суммарный срок подготовки к полету составит 10 месяцев, срок активной подготовки к полету - 4-5 месяцев.

"Полет и спуск будут осуществлены в команде профессиональных космонавтов. Мест на корабле "Союз МС" - 2+1 (профессиональный космонавт)", - сообщили в "Главкосмосе".

Туристы должны будут пройти медицинское освидетельствование для определения возможности полета. Обучение будет проходить на русском или английском языках, говорится на сайте.

Также отмечается, что для туристов персонально изготовят скафандры, которые можно будет оставить себе после полета.

Россия является первопроходцем космического туризма. В период с 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбиту отправились девять коммерческих участников полета, один из них - дважды.

Предыдущий туристический полет на МКС на российском корабле "Союз МС" прошел в декабре 2021 года. На станции побывали японские туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Они провели на МКС 12 дней.

В декабре 2019 года сообщалось, что стоимость полета корабля "Союз МС" для космических туристов составляет 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК "Энергия".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 02:27
  • 3366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.08 00:11
  • 2
Канадский подводный флот создает новую для России угрозу
  • 08.08 23:11
  • 0
Ответ на "Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха"
  • 08.08 21:50
  • 204
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 08.08 21:09
  • 0
Тенденции развития в паре "авиация-ПВО"
  • 08.08 19:56
  • 23
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 16:06
  • 1
Салон российского МС-21 будет более просторным, чем у Boeing 737
  • 08.08 15:00
  • 1
Китай начал запуск аналога Starlink
  • 08.08 14:54
  • 1
Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха
  • 08.08 14:20
  • 1354
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России