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ТАСС

Киев призвал Вашингтон расширить программу обучения пилотов F-16

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Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Украинский президент Владимир Зеленский также отметил важность получения дополнительных средств ПВО

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Украина заинтересована в расширении программы тренировок и обучения в США пилотов и техников для американских истребителей F-16. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

"Президент отметил важность получения дополнительных средств ПВО <...>, а также потребности нашей страны в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов и техников в США", - сообщается на сайте главы государства.

4 августа Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил ранее британский журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу текущего года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа сказала, что истребители F-16 не станут панацеей, якобы способной повлиять на ход боевых действий, и "будут последовательно уничтожаться российскими вооруженными силами". 

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F-16
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