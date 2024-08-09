Вагенкнехт назвала "красной линией" применение оружия ФРГ при атаках на Россию

Депутат Бундестага призвала канцлера Олафа Шольца добиться отказа от его использования

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт назвала "красной линией" возможное применение немецкого оружия при атаках ВСУ на российскую территорию и призвала канцлера Олафа Шольца добиться отказа от его использования.

"Это крайне опасное развитие ситуации", - заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) медиагруппе Funke. "Канцлер должен созвониться с украинским президентом [Владимиром Зеленским] и потребовать, чтобы немецкое оружие не применялось при атаках на российскую территорию", - подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее Шольц гарантировал, что Германия не станет стороной конфликта, напомнила она. "Сначала он дал Украине разрешение наносить немецким оружием удары по российской территории. Одобряет ли сейчас правительство ФРГ еще и то, что Украина вторгается в Россию при помощи немецкого оружия? Это было бы следующей красной чертой", - заявила депутат. "Тем самым правительство солгало бы германской общественности, которой пообещало, что деньги налогоплательщиков и оружие из Германии не будут поставляться для таких нападений", - констатировала она. "Правительство ФРГ все сильнее втягивает Германию в войну. Опасность большой европейской войны таким образом становится все серьезнее", - считает Вагенкнехт.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрелов и атак БПЛА погибли не менее пяти жителей Курской области, пострадали более 30 человек, в том числе 9 детей. В стационарах проходят лечение 34 пострадавших, среди них 5 детей. Местных жителей эвакуируют в ряд регионов РФ, включая Москву и Подмосковье.

По информации Минобороны, группировка "Север" совместно с органами ФСБ России за последние сутки пресекла продвижение и попытки прорыва формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области использовали как минимум три немецкие БМП Marder.