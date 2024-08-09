Войти
ТАСС

Вагенкнехт назвала "красной линией" применение оружия ФРГ при атаках на Россию

129
0
0
Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: barcaffe.ru

Депутат Бундестага призвала канцлера Олафа Шольца добиться отказа от его использования

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага (парламента ФРГ) Сара Вагенкнехт назвала "красной линией" возможное применение немецкого оружия при атаках ВСУ на российскую территорию и призвала канцлера Олафа Шольца добиться отказа от его использования.

"Это крайне опасное развитие ситуации", - заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) медиагруппе Funke. "Канцлер должен созвониться с украинским президентом [Владимиром Зеленским] и потребовать, чтобы немецкое оружие не применялось при атаках на российскую территорию", - подчеркнула Вагенкнехт.

Ранее Шольц гарантировал, что Германия не станет стороной конфликта, напомнила она. "Сначала он дал Украине разрешение наносить немецким оружием удары по российской территории. Одобряет ли сейчас правительство ФРГ еще и то, что Украина вторгается в Россию при помощи немецкого оружия? Это было бы следующей красной чертой", - заявила депутат. "Тем самым правительство солгало бы германской общественности, которой пообещало, что деньги налогоплательщиков и оружие из Германии не будут поставляться для таких нападений", - констатировала она. "Правительство ФРГ все сильнее втягивает Германию в войну. Опасность большой европейской войны таким образом становится все серьезнее", - считает Вагенкнехт.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрелов и атак БПЛА погибли не менее пяти жителей Курской области, пострадали более 30 человек, в том числе 9 детей. В стационарах проходят лечение 34 пострадавших, среди них 5 детей. Местных жителей эвакуируют в ряд регионов РФ, включая Москву и Подмосковье.

По информации Минобороны, группировка "Север" совместно с органами ФСБ России за последние сутки пресекла продвижение и попытки прорыва формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

Газета Bild ранее сообщила, что ВСУ в Курской области использовали как минимум три немецкие БМП Marder. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 02:27
  • 3366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.08 00:11
  • 2
Канадский подводный флот создает новую для России угрозу
  • 08.08 23:11
  • 0
Ответ на "Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха"
  • 08.08 21:50
  • 204
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 08.08 21:09
  • 0
Тенденции развития в паре "авиация-ПВО"
  • 08.08 19:56
  • 23
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 16:06
  • 1
Салон российского МС-21 будет более просторным, чем у Boeing 737
  • 08.08 15:00
  • 1
Китай начал запуск аналога Starlink
  • 08.08 14:54
  • 1
Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха
  • 08.08 14:20
  • 1354
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России