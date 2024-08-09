Военный эксперт Мингалев: уничтоженный БТР Spartan использовали наемники ВСУ

Гусеничный бронетранспортер (БТР) Spartan производства Великобритании — редкая в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) техника, превосходящая по техническим характеристикам американский Bradley. Об этом 8 августа в беседе с «Известиями» сообщил военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничтожении подразделениями группировки войск «Центр» бронетранспортера Spartan. Кроме того, были ликвидированы до 360 боевиков ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Тарасовка, Торецк, Гродовка и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.

«Бронетранспортер Spatan является превосходством в области бронетанкового строения, в определенной степени даже превосходит американские знаменитые Bradley. На самом деле, этих бронетранспортеров очень немного у ВСУ, абсолютно уверен в том, что этой техникой пользовались иностранные наемники», — рассказал он.

Предположение, что пользовались БТР именно наемники, может быть обусловлено несколькими причинами, отметил собеседник издания. По его словам, украинские военные не обучались работе на Spartan. Помимо этого, на настоящий момент управление бронетанковыми частями ВСУ руководят именно офицеры НАТО, резюмировал Мингалев.

Также специалист подчеркнул, что нужно понимать, что на фронте находилась новая модель данного БТР, а не та, что была разработана в 1978 году. Он предположил, что этот образец, вероятно, был произведен в 2015–2016 годах, поэтому его нельзя сравнивать с предшественником, у них совершенно разный уровень оснащения.

Эксперт добавил, что на фоне поражений украинской армии бронетранспортер не является большой потерей, однако важна его именно символическая значимость — Spartan, названный в честь воинственной Спарты, был повержен.

Помимо этого, в четверг стало известно, что расчеты ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск обнаружили бронемашину Bradley и точным попаданием уничтожили ее.

Накануне Минобороны показало, как расчет разведывательного беспилотника ZALA российских десантников обнаружил гаубицу ВСУ американского производства М777 на правом берегу Днепра в Херсонской области, после чего технику уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет».

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