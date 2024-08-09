Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 27 декабря 2023 года.

Значительный резонанс в мировых СМИ вызвали заявления индийского министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара о конце американского доминирования в мире. Он, в частности, сказал:

"Эпоха американского доминирования, установившаяся после окончания холодной войны, реально завершилась. Американцы уже не могут контролировать все, что происходит на планете, и начинают осторожнее подходить к глобальным процессам".

Западные комментаторы интерпретировали эту фразу как констатацию того, что американскому господству действительно приходит конец. Некоторые даже обвинили Джайшанкара в том, что он пытается очернить США. При этом многие аналитики отмечали, что столь резонансное заявление сделал опытный дипломат и политик, взвешивающий каждое свое слово.

Согласно индийскому интернет-изданию TheEurasianTimes, попытка зарубежных критиков представить заявление главы индийского МИД как антиамериканское была вырвана из контекста. На самом деле речь идет о принципиально новой позиции Индии как формирующегося цивилизационного центра силы, осознающего свою роль в мировой политике и избавляющегося от пережитков колониальной ментальности, в том числе преклонения перед Западом.

Индийские комментаторы обращают внимание на международный контекст, в котором было сделано заявление Субраманьяма Джайшанкара о снижении роли США. Индийский министр отметил глубочайшие изменения в мире за последние годы. Пандемия COVID-19, цифровизация, внедрение искусственного интеллекта, климатические изменения, миграция рабочей силы и другие факторы изменили характер отношений между государствами. Многополярный мир стал реальностью, и Соединенные Штаты вынуждены с этим считаться. Именно этим вызваны слова министра о том, что Америка прекращает попытки контролировать все, что происходит на планете, и начинает аккуратнее подходить к глобальным процессам.

Эти идеи уже содержались в книге Джайшанкара "Индийский путь: стратегии для зыбкого мира" (TheIndiaWay: Strategies for an Uncertain World). Книга была опубликована в 2020 году и стала своего рода манифестом нового индийского национализма. Она содержит всесторонний анализ геополитической стратегии Индии после обретения независимости, рассказывает о сложном обретении уникальной индийской идентичности и ее становлении на мировой арене. Упор делается на новой роли Индии в сложном многополярном мире. Джайшанкар позиционирует Индию как важного игрока на мировой арене и раскрывает особенности ее стратегии в современных условиях.

Известный французский политолог Кристоф Жаффрело отметил тот факт, что не случайно книга начинается со слов о "конце американского доминирования". По оценке Жаффрело, Джайшанкар – не просто глава МИД, он представляет уникальное сочетание дипломата, политика и интеллектуала. Можно сказать, что он является одним из главных идеологов индийского национального возрождения. Его книга The Indian Way формулирует внешнеполитическую стратегию Индии в кардинально изменившейся международной обстановке. Жаффрело отмечает, что Джайшанкар является одним из наиболее влиятельных министров в правительстве Нарендры Моди. Он прошел все ступени дипломатической карьеры, прежде чем занять пост министра иностранных дел. Джайшанкар говорит на пяти языках, в том числе на русском. Он работал в Москве, Вашингтоне, Праге и Пекине, имея возможность практически наблюдать происходящие изменения и участвовать в различных переговорных процессах.

Джайшанкар отмечает кардинальные сдвиги как в мире, так и в самой Индии, и в этой связи призывает покончить с "политическим романтизмом" эпохи Джавахарлала Неру и прозападной ментальностью индийских элит. Главным препятствием на пути становления суверенной Индии он считает не внешние факторы, а изжившие себя идеологические догмы индийских элит, унаследованные с колониального времени. Он излагает три принципа новой индийской дипломатии:

1. Для Индии исключены какие бы то ни было альянсы, приоритет отдается только национальным интересам страны в рамках многополярного мира. Приветствуется сотрудничество с Россией, Китаем и США в рамках равноправного партнерства – без каких бы то ни было союзнических обязательств.

2. Индийский национализм позволяет на равных "играть" с другими крупными державами и использовать в интересах Индии соперничество США, Китая, Евросоюза и России. Многополярность в этом контексте означает, что "весь мир должен принять во внимание интересы меняющейся Индии".

3. Новый подход позволяет Индии устанавливать контакты, которые только внешне кажутся противоречивыми. Иначе трудно оценить поддержку, которую индийский премьер Нарендра Моди оказал Дональду Трампу в ходе президентской кампании 2019 года, его встречу с Си Цзиньпином на саммите во Владивостоке в 2019 году, а также контакты с Россией, Китаем, Ираном, Саудовской Аравией, Израилем и палестинцами. Речь идет о том, что Индия сегодня востребована всеми сторонами международных процессов и конфликтов

Джайшанкар призывает не преувеличивать "китайскую опасность" для его страны. Как многолетний посол в Пекине он считает, что у Китая есть чему поучиться в деле становления национального государства. Он твердо уверен, что Индия и Китай являются противовесом западному доминированию и гарантией стабильности в Азии. Хотя Запад опутал весь мир своими политическими, военными и финансовыми институтами, ситуация в глобальной геополитике неизбежно станет многополярной.

Глава индийского МИД констатирует, что страны Глобального Юга отвергают американский подход к вооруженному конфликту на Украине. Россия в данной ситуации представляет собой главный вызов для Соединенных Штатов и их европейских союзников, которые пытаются расширить влияние НАТО в регионе. Этот так называемый "оборонительный союз" доказал свою неэффективность на поле боя, однако остается главным раздражителем на европейском континенте. Вооруженный конфликт на Украине является по сути конфликтом между Россией и НАТО. США более двух лет поддерживают Украину, однако поддержка киевского режима слабеет в Конгрессе США, где все больше конгрессменов выступает против безрассудной траты миллиардов долларов из карманов налогоплательщиков. США ввели санкции не только против России, но еще раньше – против Ирана, однако это не принесло результата: Иран поставляет в Россию оружие и дроны, в то время как Вашингтон не может остановить поставки российской нефти в Индию, а газа – в Европу.

Несмотря на ярко выраженные националистические акценты в книге Джайшанкара, Кристоф Жаффрело видит также определенную преемственность в принципах индийской внешней политики. Так, идея многополярного мира и равноудаленности Индии по отношению к мировым игрокам фактически является продолжением политики неприсоединения, одним из авторов которой был первый президент Индии Джавахарлал Неру.

Дмитрий Добров