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ТАСС

Эксперт: конфликт Израиля с "Хезболлах" может привести к сокращению помощи ВСУ

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Поначалу «Хезболла» не казалась Израилю серьезным военным противником. Фото Reuters
Поначалу «Хезболла» не казалась Израилю серьезным военным противником. Фото Reuters.

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан отметил, что поддержка Украины может ощутимо снизиться даже при победе демократов на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. США могут урезать объемы помощи Украине в случае начала конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", так как еврейскому государству потребуются те же виды вооружения, которые использует Киев. Такое мнение выразил в колонке для журнала Foreign Affairs генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан.

"Даже в случае победы демократов [на выборах в США] поддержка Украины может ощутимо снизиться <...>. Если конфликты на Ближнем Востоке продолжат разрастаться, они лишат Украину еще большего количества ресурсов и внимания, в частности, если произойдет эскалация конфронтации между Израилем и "Хезболлах", - написал Райан. Полномасштабные боевые действия между двумя сторонами "потребуют таких же артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, которые необходимы Украине". Эксперт приводит в пример 155-мм снаряды, танковые боеприпасы и высокоточные бомбы. По его мнению, масштабный конфликт Израиля с Ираном или хуситами потребует таких же вооружений.

Райан подчеркивает, что конфликт в Газе уже забрал часть американских ресурсов от Украины и отвлек внимание СМИ. При этом Киев испытывает "критическую нехватку" средств ПВО, а бюджет страны "дышит на ладан", отмечает эксперт.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке последовал за гибелью в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидацией в Бейруте одного из командиров военного крыла "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Лидер хуситов из движения "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси также заявил о необходимости военного ответа на убийство Хании. 

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Израиль
Иран
Ливан
Сирия
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Украина
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