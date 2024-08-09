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ТАСС

Главком ВСУ созвонился с одним из командующих НАТО после атаки на Курскую область

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Генерал армии США Кристофер Каволи
Генерал армии США Кристофер Каволи.
Источник изображения: © AFP 2022 / RICCARDO SAVI

Александр Сырский заявил, что с Кристофером Каволи в том числе обсуждался вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на фоне массированной атаки Киева на приграничные районы Курской области провел телефонный разговор с главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, они обсудили в том числе вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны.

"Планируем направления сотрудничества на 2024-2025 годы. <...> Поблагодарил [в разговоре с Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО", - написал Сырский на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

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Россия
Украина
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NATO
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