Главком ВСУ созвонился с одним из командующих НАТО после атаки на Курскую область

Александр Сырский заявил, что с Кристофером Каволи в том числе обсуждался вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на фоне массированной атаки Киева на приграничные районы Курской области провел телефонный разговор с главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, они обсудили в том числе вопрос поставок Киеву систем противовоздушной обороны.

"Планируем направления сотрудничества на 2024-2025 годы. <...> Поблагодарил [в разговоре с Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО", - написал Сырский на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).