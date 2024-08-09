Войти
ТАСС

Над Каховским округом впервые заметили F-16

122
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Глава округа Павел Филипчук попросил жителей сохранять спокойствие

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Истребители F-16 замечены над территорией Каховского округа Херсонской области, жителей просят сохранять спокойствие. Соответствующее видеообращение в Telegram-канале опубликовал глава округа Павел Филипчук.

"Уважаемые каховчане, земляки. Со вчерашнего дня над нашим округом летают [истребители] F-16. Это делается лишь для того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу. Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат", - сказал Филипчук.

Глава округа также заявил, что замеченные F-16 вскоре пополнят список экспонатов на Поклонной горе в Москве, где выставлена трофейная техника.

F-16 на Украине

4 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передано и где они будут базироваться.

До этого журнал The Economist информировал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу 2024 года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 таких самолетов, Запад продолжит их передавать поэтапно в течение 2025 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта, а сами эти истребители, в случае их появления у украинской армии, будут гореть, как и другая разрекламированная Западом военная техника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
F-16
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 02:27
  • 3366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.08 00:11
  • 2
Канадский подводный флот создает новую для России угрозу
  • 08.08 23:11
  • 0
Ответ на "Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха"
  • 08.08 21:50
  • 204
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 08.08 21:09
  • 0
Тенденции развития в паре "авиация-ПВО"
  • 08.08 19:56
  • 23
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 16:06
  • 1
Салон российского МС-21 будет более просторным, чем у Boeing 737
  • 08.08 15:00
  • 1
Китай начал запуск аналога Starlink
  • 08.08 14:54
  • 1
Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха
  • 08.08 14:20
  • 1354
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России