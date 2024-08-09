Над Каховским округом впервые заметили F-16

Глава округа Павел Филипчук попросил жителей сохранять спокойствие

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Истребители F-16 замечены над территорией Каховского округа Херсонской области, жителей просят сохранять спокойствие. Соответствующее видеообращение в Telegram-канале опубликовал глава округа Павел Филипчук.

"Уважаемые каховчане, земляки. Со вчерашнего дня над нашим округом летают [истребители] F-16. Это делается лишь для того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу. Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат", - сказал Филипчук.

Глава округа также заявил, что замеченные F-16 вскоре пополнят список экспонатов на Поклонной горе в Москве, где выставлена трофейная техника.

F-16 на Украине

4 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16. При этом он не уточнил, сколько именно самолетов передано и где они будут базироваться.

До этого журнал The Economist информировал, что Украина получила 10 истребителей F-16 от западных стран, планируется, что к концу 2024 года их число возрастет до 20. По информации издания, в общей сложности украинские власти смогут рассчитывать на 79 таких самолетов, Запад продолжит их передавать поэтапно в течение 2025 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта, а сами эти истребители, в случае их появления у украинской армии, будут гореть, как и другая разрекламированная Западом военная техника.