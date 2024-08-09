В Бундестаге не против использования Украиной немецких танков в РФ

По словам председателя комитета Бундестага по обороне Маркуса Фабера, применение оружия соотносится с положениями международного права

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер (СвДП) заявил, что не видит проблемы в том, что Украина якобы может использовать немецкие танки на территории России.

"С передачей [танков] Украине это украинское оружие, что касается любой техники, в том числе Leopard 2", - заявил депутат медиагруппе Funke. Фабер утверждал, что якобы "территория обеих государств (России и Украины - прим. ТАСС) является зоной боевых действий". "Применение оружия соотносится с положениями международного права", - считает он.

В свою очередь газета Bild пишет, что ВСУ в Курской области использовали как минимум три немецкие БМП Marder.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность. В результате обстрелов и атак БПЛА погибли не менее пяти жителей Курской области, пострадали более 30 человек, в том числе 9 детей. В стационарах проходят лечение 34 пострадавших, среди них 5 детей. Местных жителей эвакуируют в ряд регионов РФ, включая Москву и Подмосковье.

По информации Минобороны, группировка "Север" совместно с органами ФСБ России за последние сутки пресекла продвижение и попытки прорыва формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.