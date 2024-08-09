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ЦАМТО

Поставки вертолетов MH-60R "Сихок" ВМС Республики Корея начнутся в декабре 2024 года

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Вертолёт MH-60R
Вертолёт MH-60R.
Источник изображения: navalnews.com

ЦАМТО, 8 августа. Первая партия морских вертолетов MH-60R "Сихок" будет поставлена командованию ВМС Республики Корея в декабре 2024 года, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официальные источники.

Поставка существенно расширит возможности противолодочной борьбы южнокорейского флота. Заказанные вертолеты также могут применяться для противокорабельной борьбы, проведения поисково-спасательных операций, снабжения и медицинской эвакуации.

После завершения поставки, вертолеты MH-60R будут применяться совместно с самолетами БПА P-8A "Посейдон", поставка которых ВМС Республики Корея завершилась в июле. Самолет позволяет выполнять широкий спектр задач, включая противолодочную, противокорабельную борьбу и ведение разведки.

Как сообщал ЦАМТО, приобретение 12 морских многоцелевых вертолетов осуществляется ВМС Республики Корея в рамках программы "Закупка второй партии морских вертолетов" (Maritime Operation Helicopter batch-two – MOH 2), бюджет которой составил около 960 млрд. вон (878 млн. долл.). В 2016 году в рамках первого этапа программы группа Leonardo поставила ВМС Республики Корея восемь вертолетов AW-159 "Уайлдкэт".

В августе 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Республике Корея в рамках программы "Иностранные военные продажи" 12 многоцелевых вертолетов MH-60R "Сихок", оснащенных многорежимными РЛС APS-153(V), бортовыми низкочастотными ГАС, мультиспектральными системами прицеливания AN/AAS-44C (V), а также другого сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью до 800 млн. долл.

Решение о закупке вертолетов MH-60R "Сихок" МНО Республики Корея приняло в декабре 2020 года.

В апреле 2021 года Минобороны США подписало с Lockheed Martin Corp. первый контракт стоимостью 447,231 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 12 вертолетов MH-60R для ВМС Республики Корея.

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Страны
США
Южная Корея
Продукция
AW159
P-8 Poseidon
SH-60
Компании
Leonardo
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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