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ЦАМТО

Тайвань намерен увеличить оборонные расходы

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Военнослужащие ВС Тайваня
Военнослужащие ВС Тайваня.
Источник изображения: TASS/ZUMA Wire

ЦАМТО, 8 августа. По информации тайваньских СМИ, правительство Тайваня намерено в 2025 году выделить 647 млрд. тайваньских долл. (19,76 млрд. долл. США) на нужды обороны, что на 6% превышает показатель текущего года.

Об этом объявил президент Тайваня Лай Циндэ.

Как заявил глава государства после получения подготовленного правительством проекта бюджета на 2025 ф.г., Тайвань "полон решимости укреплять возможности самообороны и сотрудничество с демократическими партнерами в рамках усилий по обеспечению мира и процветания".

Предлагаемый оборонный бюджет на 6% превышает 606,8 млрд. тайваньских долл., которые были выделены на финансирование обороны в 2024 году, включает специальные бюджеты и специальные фонды. Расходы на экономическое развитие и оборону займут третье и четвертое место, соответственно, по их долям в предлагаемом бюджете.

Общий бюджет, запланированный на следующий год, составляет около 3,13 трлн. тайваньских долл. Проект должен быть одобрен Законодательным собранием.

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