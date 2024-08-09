Российские военные получили партию танков с новой антидроновой защитой

"Ростех" передал войскам партию танков Т-80БВМ с новой антидроновой защитой

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Партия модернизированных танков Т-80БВМ со специальной защитой от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов передана в войска, сообщил "Ростех".

"Омсктрансмаш" нашего концерна УВЗ отправил в армию партию модернизированных танков Т-80БВМ. Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов", - говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее на Т-80БВМ начали устанавливать модуль защиты верхней полусферы башни, известный как "мангал". Также у этих танков появилась неразрывная защита направляющих колес. А благодаря динамической защите корпуса подрыв снаряда инициируется на большом удалении от основной брони, что позволяет сохранить машину, пояснили в "Ростехе".

Т-80БВМ по своим характеристикам, маневренности, управляемости, скорости и защищенности превосходят имеющиеся аналоги западной военной техники, заключили в госкорпорации.