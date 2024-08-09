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ТАСС

В ЕС заявили, что события в Курской области не повлияют на поддержку Украины

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. События в Курской области никак не повлияют на поддержку Киева Евросоюзом, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий <…>: она включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, и в этом ничего не изменилось", - заявил он отвечая на вопрос, как изменят украинские удары по территории России позицию Евросоюза.

"Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории", - добавил Стано.

"Мы постоянно в контакте с нашими партнерами в Киеве, - сказал он. - Что касается событий в Курске, это не мы должны комментировать. Евросоюз никак в этом не задействован и не комментирует оперативную ситуацию на земле. Но мы полностью поддерживаем украинские действия по защите суверенитета и территориальной целостности".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что суммарная поддержка киевского режима Евросоюзом и его странами-членами уже достигла €108 млрд. 

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