Алаудинов выразил уверенность в крахе ВСУ после уничтожения боевиков в Курской области

Алаудинов: провокация ВСУ в Курской области не поможет им победить

Как только ВС России уничтожат военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые устроили провокацию в Курской области, боевикам нечего будет противопоставить. Об этом 8 августа заявил замначальника Главного военно-политического управления, командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

«Тяжела ситуация тем, что противник находится на нашей территории. Мы привычны воевать с противником, выбивать его, уничтожать. <...> Должно было произойти какое-то действо либо с нашей стороны, либо со стороны противника, которое бы помогло нам конкретно поставить точку в СВО», — рассказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Алаудинов добавил, что противник сделал это, собрав все ресурсы и закинув в регион для этой акции. По его мнению, как только российские военные уничтожат эти ресурсы, ВСУ будет нечего противопоставить России.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что фронт у боевиков посыпался, а провокация им не поможет победить. Также Алаудинов призвал всех набраться терпения.

Украинская армия 6 августа атаковала позиции РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией. 7 августа в регионе был введен режим ЧС.

Минобороны 8 августа сообщило о продолжении уничтожения формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах. Всего с начала боев на курском направлении потери противника составили 660 военных и 82 единицы бронетехники, восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.