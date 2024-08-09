Европейское космическое агентство с 2021 года выделит компаниям Литвы €5 млн

Бизнес республики участвует в 30 проектах агентства

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Компании Литвы, продукция которых может быть использована в сфере изучения и освоения космоса, начиная с 2021 года получат €5 млн от Европейского космического агентства. Об этом сообщило министерство экономики и инноваций балтийской республики.

"Европейское космическое агентство на текущий год утвердило восемь проектов литовских компаний, на осуществление которых выделяется €1 млн, а в период с 2021 года финансирование составит €5 млн", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, литовский бизнес участвует в 30 проектах Европейского космического агентства. Литва с 2021 года является его ассоциированным членом. Ожидается, что к 2027 году оценочная стоимость литовского аэрокосмического сектора составит 1% валового внутреннего продукта страны.