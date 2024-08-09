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ТАСС

Европейское космическое агентство с 2021 года выделит компаниям Литвы €5 млн

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бизнес республики участвует в 30 проектах агентства

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Компании Литвы, продукция которых может быть использована в сфере изучения и освоения космоса, начиная с 2021 года получат €5 млн от Европейского космического агентства. Об этом сообщило министерство экономики и инноваций балтийской республики.

"Европейское космическое агентство на текущий год утвердило восемь проектов литовских компаний, на осуществление которых выделяется €1 млн, а в период с 2021 года финансирование составит €5 млн", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, литовский бизнес участвует в 30 проектах Европейского космического агентства. Литва с 2021 года является его ассоциированным членом. Ожидается, что к 2027 году оценочная стоимость литовского аэрокосмического сектора составит 1% валового внутреннего продукта страны. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Компании
ESA (ЕКА)
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