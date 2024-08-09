Войти
ТАСС

Ростех передал в войска РФ танки с новой антидроновой защитой

119
0
0
Т-80БВМ
Т-80БВМ.
Источник изображения: topwar.ru

Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в концерн УВЗ госкорпорации "Ростех") передал российским войскам партию танков Т-80БВМ с новой противодроновой защитой. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Омсктрансмаш" нашего концерна УВЗ отправил в армию партию модернизированных танков Т-80БВМ. Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Ростех
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.08 02:27
  • 3366
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.08 00:11
  • 2
Канадский подводный флот создает новую для России угрозу
  • 08.08 23:11
  • 0
Ответ на "Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха"
  • 08.08 21:50
  • 204
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 08.08 21:09
  • 0
Тенденции развития в паре "авиация-ПВО"
  • 08.08 19:56
  • 23
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 16:06
  • 1
Салон российского МС-21 будет более просторным, чем у Boeing 737
  • 08.08 15:00
  • 1
Китай начал запуск аналога Starlink
  • 08.08 14:54
  • 1
Стремительно действовать вдали от морских баз: в США разрабатывают механизм сброса безэкипажных катеров с воздуха
  • 08.08 14:20
  • 1354
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России