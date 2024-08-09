Ростех передал в войска РФ танки с новой антидроновой защитой

Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Омский завод транспортного машиностроения ("Омсктрансмаш", входит в концерн УВЗ госкорпорации "Ростех") передал российским войскам партию танков Т-80БВМ с новой противодроновой защитой. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Омсктрансмаш" нашего концерна УВЗ отправил в армию партию модернизированных танков Т-80БВМ. Машины оснащены специальной конструкцией, состоящей из сетчатых экранов и сеток, которая защищает моторно-трансмиссионное отделение и кормовую часть башни от попадания кумулятивных гранат, управляемых ракет и FPV-дронов", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.