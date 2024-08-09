ВВС Индии заказали дополнительно 200 УР класса "воздух-воздух" "Астра" Mk.1

ЦАМТО, 8 августа. Командование ВВС Индии одобрило производство на мощностях Bharat Dynamics Limited 200 дополнительных авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" "Астра" Mk.1.

Как сообщила 5 августа индийская телекомпания NDTV, решение было принято в ходе недавнего визита заместителя главкома ВВС Индии Ашутоша Диксита в Хайдарабад.

Предоставленное Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и Bharat Dynamics Limited (BDL) разрешение является очередным шагом по замене всех ракет класса "воздух-воздух" большой дальности на отечественные решения. Ранее ВВС Индии в основном использовали ракеты российского производства.

"Астра" – это индийская ракета класса "воздух-воздух" большой дальности. Предназначена для поражения целей на различной дальности и высотах, что позволяет поражать цели как в ближней зоне на дистанции в 10 км, так и на расстоянии 110-160 км в зависимости от модификации. Интегрирована с самолетами Су-30МКИ, МиГ-29К и "Теджас" Mk.1/1A ВВС Индии.

Программа разработки "Астра" началась в 1990-х годах, а проект был официально одобрен в 2004 году. Первоначальные версии столкнулись с трудностями, что привело к многочисленным перепроектировкам для решения проблем управления. Семейство ракет включает в себя действующую версию Mk.1, а также Mk.2, Mk.2 и IR, которые находятся на разных стадиях испытаний и проектирования.

"Астра" Mk.1 – это современная ракета класса "воздух-воздух", предназначенная для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Состоит на вооружении с 2019 года и используется как ВВС, так и ВМС Индии.

Длина "Астра" Mk.1 составляет 3,84 м, диаметр – 178 мм, вес – 154 кг, боевая часть – осколочно-фугасная весом 15 кг с радиовзрывателем. Ракета оснащена твердотопливным ракетным двигателем, развивающим скорость до 4,5М и работающим на высоте до 20 км. Система наведения включает в себя инерциальную навигационную систему на основе волоконно-оптического гироскопа для наведения на среднем участке траектории и активную радиолокационную систему самонаведения на конечном участке траектории. Рабочая дальность ракеты – 110 км в переднюю полусферу цели и 20 км – в заднюю полусферу (вдогон), причем дальность варьируется в зависимости от высоты пуска.