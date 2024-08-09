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ТАСС

В Казанском танковом училище прошли практические занятия по внедрению передового опыта СВО

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Курсанты Казанского высшего командного Краснознаменного танкового училища
Курсанты Казанского высшего командного Краснознаменного танкового училища.
Источник изображения: © РИА Новости, Максим Богодвид

В них участвовали более 200 военнослужащих

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 200 военнослужащих приняли участие в практических занятиях на полигоне Казанского высшего танкового командного училища, где отрабатывались действия штурмовых групп при овладении опорным пунктом в условиях активного применения вражеских разведывательных и ударных БПЛА, а также действия по зачистке населенного пункта от условного противника с использованием современных робототехнических комплексов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На территории полигона Казанского высшего танкового командного училища прошли практические занятия в рамках сборов с начальниками и профессорско-преподавательским составом вузов Сухопутных войск РФ по теме внедрения передового опыта СВО в программы боевой подготовки курсантов и слушателей мотострелковых и танковых специальностей. Занятия прошли на 12 учебных местах, где офицеры с боевым опытом провели практические занятия с курсантами по основным учебным дисциплинам", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе комплексного практического занятия военнослужащие продемонстрировали варианты действий штурмовой группы при овладении опорным пунктом противника в условиях активного применения вражеских разведывательных и ударных БПЛА. "Штурмовые группы провели зачистку населенного пункта от условного противника, используя современные наземные дроны и робототехнические комплексы и применяя элементы армейской тактической стрельбы из автоматов АК-74М и АК-12. Экипажи бронетранспортеров БТР-82А с 30-мм автоматическими пушками 2А42 и 7,62-мм танковыми пулеметами Калашникова совместно с экипажами БТР-80 отработали прикрытие штурмовых групп, а также уничтожение легкобронированной техники и живой силы условного противника. Операция по уничтожению условного бандформирования проходила под прикрытием танков Т-72Б3М и Т-72", - рассказали там.

Отмечается, что в занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, в том числе курсанты, поступившие в военные вузы из числа контрактников, проявивших себя в ходе СВО. Также было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники. 

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