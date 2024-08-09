Турция может интегрировать ЗРС С-400 в разрабатываемую национальную систему ПВО "Стальной купол"

ЦАМТО, 8 августа. Турция может интегрировать закупленные у России ЗРС С-400 в разрабатываемую национальную многоуровневую систему ПВО "Стальной купол".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Hurriyet со ссылкой на мнения экспертов.

Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол", которая как утверждается, является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Помимо стратегических целей, "Стальной купол" призван полностью обеспечить воздушную безопасность страны. Он также призван как можно быстрее уничтожить возможные угрозы за пределами территории страны. Таким образом, минимизируются всевозможные потери и затраты. Время принятия решения ускоряется, а потери минимизируются", – пишет издание.

По мнению аналитика по вопросам безопасности Турана Огуза, Турция может интегрировать закупленные российские ЗРК С-400 в национальную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

Как напоминает агентство, Россия и Турция в 2017 году заключили первый контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. с опционом на закупку еще одного полка. Поставки первого полка были выполнены летом–осенью 2019 года.

В 2022 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил "РИА Новости", что контракт на поставку второго полка ЗРС С-400 подписан и начал реализовываться.