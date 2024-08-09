Штурмовое упреждение: как готовят бойцов в зоне спецоперации

При обучении боеприпасы выделяются в неограниченных количествах

Горячий воздух, трава, выжженная солнцем. Песок раскален так, что прожигает через форму. Вокруг очень много гильз. Всё это нехитрый пейзаж одного из учебных полигонов группировки «Восток», на котором побывал корреспондент «Известий». Здесь каждый день с утра до позднего вечера, несмотря на погодные условия, проходят подготовку воины, которые пополнят ряды штурмовых подразделений.

— Куба, ну как они у тебя стоят?! Они не смогут так вести огонь! Они уже несколько раз — «двести»! Почему на прямых ногах?! — кричит один из главных инструкторов. — Вы не мальчики в коротких штанишках, идущие за пивом, вы штурмовики, идущие убивать врага! Всё внимание на меня!

Инструктор встает перед строем. Подтянутый, крепкий, молодой, не по годам бывалый офицер. На нем бронежилет и шлем, в руках автомат. Куба — замкомвзвода — становится рядом. Инструктор проходит вдоль строя штурмовиков.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Колени согнуты, тело подано вперед! Ложитесь на автомат, он продолжение вашей руки! В таком положении вы контролируете весь свой сектор, а в вас очень сложно попасть, вы уменьшаете площадь своего тела в два раза! Продолжайте! — отдал команду инструктор.

Будущие штурмовики, которые обучаются на этом полигоне, прибыли в подразделение из разных воинских частей. Многие видят друг друга впервые, несмотря на то что проживают в одном регионе — Сахалинской области. Поэтому на каждом учебном месте, оборудованном здесь по всем установленным нормам, помимо выполнения стрелковых упражнений, отрабатываются вопросы боевого слаживания.

Главное, кто справа и слева

— Не главное, кто впереди, главное, кто с тобой рядом — слева и справа! — cказал мне утром перед выездом на полигон заместитель командира одного из подразделений по военно-политической работе.

Он боевой офицер, хорошо знающий, что такое штурм опорника, выбивание из него противника и закрепление. Здесь он сплачивает штурмовой батальон. На данном учебном месте отрабатывается вопрос статики: работа стрелка в стойке и с колена, из укрытия. Пока без стрельбы. Вроде бы что тут сложного: взял автомат, прицелился — и стреляй. Но всё не так просто. Есть свои правила, которые, как здесь выражаются, написаны кровью. Не у всех сразу получается. И это заметно по лицам и действиям некоторых бойцов. Но офицеры понимают, чего требуют, а главное — знают, как этого достичь. Понемногу, постепенно, тренировка за тренировкой, день за днем, по принципу «делай, как я», они добьются своего.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Надо заметить, что нормативов по расходу боеприпасов особо здесь не придерживаются. Тратят столько, сколько нужно для достижения результата. На огневом рубеже работают двойками. Передвигаются перебежками вдоль установленных искусственных заграждений, имитирующих стену с оконными проемами. Бойцы ведут огонь из положения стоя, сидя и лежа. Все передвижения и элементы выполнения упражнения боевой стрельбы контролируются инструктором.

— Важно грамотно распределить боекомплект от начала упражнения до его завершения! У вас несколько мишеней. Расставляйте приоритеты в целях. Если в бою вы видите двух противников или больше, уничтожайте ближнего, даже если дальний более легкая мишень! Но и не забывайте, что дальний вас тоже видит. Уничтожили первого — спрятались! — разбирает упражнение инструктор, добавляя «и еще, при стрельбе в положении лежа меняйте магазин лежа! Не надо садиться! Не давайте противнику шанс!»

Инструкторы — профессионалы

Все офицеры и инструкторы, которые здесь обучают подразделения штурмовиков, имеют за плечами серьезный боевой опыт СВО. Сегодня они передают его новому пополнению «штурмов». Как знать, возможно, завтра они вместе снова пойдут в бой.

Во время следующего упражнения инструктор показывает личным примером, как правильно передвигаться вдоль заграждений и вести огонь из-за укрытий.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Выбирает одного из наиболее подготовленных учеников. Оба встают на исходную позицию и по команде начинают движение вдоль огневого рубежа. Руководитель занятия в паре метров от линии огня сопровождает пару по ходу её движения.

На последнем рубеже инструктор очередью заканчивает стрельбу.

«Стрельбу закончил!» — докладывает инструктор. «Разрядить оружие!» — командует его коллега.

Наука пулеметчика

На огневой позиции замер штурмовик-пулеметчик. Пулемет Калашникова — оружие мощное, надежное, зарекомендовавшее себя во многих локальных конфликтах.

— Пулеметчик — это человек, как правило, с очень богатой фантазией и воображением. Тут важно помнить, ты прикрываешь своих товарищей! Ты обязан занять такую позицию, чтобы видеть и своих, и чужих. И в зависимости от течения боя ты должен позицию менять. И она должна тебя устроить, — поясняет один из инструкторов.

— Какой вывод ты должен сделать? — спрашивает он практически в ухо лежащему пулеметчику.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Не отрывая щеки от приклада, обучаемый отвечает: «При занятии первой огневой позиции я должен сразу определить еще несколько запасных».

— Совершенно верно, — так же тихо говорит инструктор, добавляя: «Огонь».

Инструктор доволен. Отмечает хорошие действия пулеметчика. И позицию занял правильную, и лежит, как надо, и пулемет держит в руках, как инструмент, ритм поддерживает, скорость стрельбы.

Алгоритм штурма

С недавних пор в тактике штурмовых подразделений закрепился определенный алгоритм действий. Он широко известен и применим во многих подразделениях, в чьи задачи входит штурм вражеских позиций. В этой работе задача инструктора — научить бойца заходить в окопы укрепрайона противника.

Длинный извилистый ход траншей с крутыми поворотами, с блиндажами и лисьими норами — собирательный образ многих укрепов, которые пришлось штурмовать самому инструктору. Этот образ воплощен и здесь, на полигоне базового района. Поочередно он проводит пары бойцов через эту учебную позицию.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Запомните, никогда картинка, которую видите вы, не совпадает с той, которую видит ваш враг. Всё, что ты не видишь в окопе, для тебя опасность, — повторяет инструктор ученикам. Он идет вместе с ними, руководит их действиями, попутно добавляя разного рода шутки.

— В гости все ходили? Вас там ждали? Вот и здесь вас ждут, — говорит он очередной паре и спускается с ними в траншею.

Все занятия проводятся с боевой стрельбой. Бойцы держатся друг за друга. На одном из поворотов траншеи первый номер заряжает очередь, полностью вывалившись в проход. За это получает нагоняй от инструктора.

— Неправильно! — он берет у штурмовика автомат и начинает разбирать его действия. — Подошел к повороту. Сначала познакомил их со своим автоматом, а потом только спрашиваешь — понравилось им или нет. Не наоборот!

Иными словами, подошел к повороту, выкинул руки с автоматом в проход, дал короткую очередь. Спрятался. Потом уже можешь заглянуть и разрядить рожок. Инструктор учит штурмовиков действовать нагло, дерзко и уверенно. Кстати, сам он на спецоперации с сентября 2022 года.

— Парни, не забываем! Второй номер смотрит за небом! Они могут прилететь в любую секунду. Увидели дрон — не теряйтесь. Сбивайте его оба. И еще: у вас должен быть боекомплект в эквиваленте 12–15 магазинов. Оставляете два на случай отхода и два на коптеры. Остальным угощаете врага, — разъясняет инструктор.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

После занятия он рассказал, что одно из главных качеств, которое они должны привить штурмовикам, — это умение мыслить нестандартно.

— Мы не можем нарисовать или построить все виды опорников. На этом полигоне мы организовали основные препятствия и секреты. Наглость и дерзость, быстрота реакции и просчет своих действий на несколько шагов вперед — это почти боевой успех. У меня в памяти один случай отложился. Дедушка лет шестидесяти в одиночку взял опорник. Зашел в окоп, в левый от себя блиндаж кинул гранату, после взрыва опрокинулся на правую стенку траншеи и из автомата расстрелял всех, кто в этом «блине» остался, — уточнил он.

Ближе к обеду уже почти под 40 градусов жары. Обучаемые вымотаны до предела. Это не 18-летние парни, которых в этой компании можно было бы назвать солдатиками или сынками, например. Почти все здесь — состоявшиеся и уверенные в себе мужики. Возможно, завтра они пойдут в бой и принесут нам очередную победу. Но еще не время. Пока им предстоит еще штурмовать макеты укрепов, изрешетить фанерные мишени и научиться быть единым боевым организмом.

Дмитрий Корнеев