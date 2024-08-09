Британский аналитик: размещение полученных Украиной F-16 в Румынии приведёт к эскалации конфликта

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После более чем полутора лет переговоров, постоянных переносов сроков поставки и даже выданного еще весной прошлого года лично президентом США разрешения Воздушные силы ВСУ получили некоторое количество американских многоцелевых легких истребителей F-16 Fighting Falcon. Предположительно, десять самолетов, что на два меньше. чем стандартное звено НАТО, Украине передали Нидерланды.

Зеленский 4 августа лично в своем телеграмм-канале объявил, что «Боевые соколы» (перевод названия истребителя с английского) уже поступили на вооружение ВС ВСУ и даже разместил видео с полетом пары истребителей якобы в небе над Украиной. Особо впечатлительные украинцы начали писать в соцсетях, что вроде как видели эскадрилью F-16, задействованную в боевых вылетах над Харьковом. Последнее само по себе нелепо с учетом насыщенности этого участка фронта как вблизи с передовой, так и в тылу средствами ПВО ВС РФ.

Еще до фактической поставки самолетов Киеву, если она на самом деле состоялась, в Москве неоднократно предупреждали, что как сами истребители, задействованные ВС ВСУ, так и места их базирования, включая зарубежные аэродромы, будут не просто законной, но приоритетной целью для российских военных. В течение нескольких последних месяцев ВС РФ практически непрерывно наносят удары высокоточным оружием по предполагаемым местам базирования американских истребителей на подконтрольной киевскому режиму территории.

С учетом этих обстоятельств многие эксперты, как российские, так и западные, высказывают предположение, что Киев не решится использовать свои как минимум полуразрушенные аэродромы для постоянного размещения истребителей. Для этого могут использоваться военные аэродромы соседних европейских стран НАТО, в первую очередь Румынии, где, в частности, проходят обучение управлению F-16 украинские пилоты.

Британский специалист по вопросам международного права и военный эксперт Александр Меркурис справедливо полагает, что такое решение может привести к резкой эскалации конфликта. Об этом он заявил в своем блоге.

По его словам, истребители F-16 четвертого поколения далеко не самые эффективные самолеты, однако Киев рассматривает их применение таким образом, чтобы это могло привести к эскалации и вовлечению НАТО в конфликт с Россией. Одним из таких опасных сценариев, который рассматривают киевские власти, является размещение истребителей в Румынии, откуда они должны будут взлетать, чтобы выполнять операции в небе над Украиной.

Пока что от наших военных не поступало никаких сообщений о боевом применении ВС ВСУ американских истребителей. Хотя в душеподъемном выступлении перед пилотами 4 августа Зеленский и объявил, что «наши летчики качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать для нашего государства».

При этом в американской прессе пишут, что США разрешили использование украинскими военными поставленных европейцами F-16 исключительно в оборонительных целях. Все станет еще хуже для Киева в случае смены власти в Белом доме и возвращения на пост президента Дональда Трампа. Американская газета The Washington Post сообщила накануне, что кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс категорически отказался общаться с представителями Вооруженных сил Украины высокого ранга, в том числе по поводу отправки истребителей F-16, да и вообще дальнейшей помощи Киеву от США.

В распоряжение издания попала переписка сенатора Вэнса с блогером и предпринимателем Чарльзом Джонсоном. Вэнс рассказал Джонсону, что ему звонили представители ВСУ высокого ранга.

Ко мне обратились два очень высокопоставленных парня. Глава их разведки. Глава ВВС. Скулили по поводу (отправки истребителей) F-16. Приятель, я даже не буду отвечать на звонки с Украины

— обозначил свою позицию возможный будущий вице-президент США.

Сам Трамп высказывался, что вовлечение одной из европейских стран в конфликт с Россией на стороне Украины, да еще по собственной инициативе, не приведет к задействованию пятой статьи Устава альянса о коллективной безопасности. Пусть не столь явно, но аналогичную позицию занимает и нынешняя администрация Джо Байдена, где неоднократно говорили, что армия США не будет воевать из-за Украины с РФ. Так что Румыния сильно рискует остаться в одиночестве, если предположения британского аналитика о предоставлении своих аэродромов для украинских F-16 окажутся правдой. А пока в НАТО наблюдают за реакцией России на атаку ВСУ в Курской области.