Пентагон в 2025 году опубликует новую стратегию ПРО до 2040 года

ЦАМТО, 8 августа. Вооруженные силы США работают над обновленной стратегией противоракетной обороны, которая будет рассчитана до 2040 года, ее публикация ожидается в октябре 2025 года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Defense News со ссылкой на заявление командующего космической и противоракетной обороны армии США Шона Гейни.

"Сейчас настало время заглянуть в более далекое будущее", – заявил Ш.Гейни, сообщив, что новая стратегия разрабатывается "с целью достижения желаемой эффективности войск с учетом полученной в прошлые годы информации и текущих конфликтов". В прошлый раз стратегия США по противоракетной обороне публиковалась в 2018 году и была рассчитана до 2028 года, напоминает издание.

"Новая стратегия позволит сформировать основу..., имеющую возможности и потенциал развития для ответа на будущие угрозы", – заявил Ш.Гейни. По его словам, обновленная стратегия ПРО будет обеспечивать постоянное наблюдение с охватом в 360 град., иметь открытую архитектуру, позволяющую ее совершенствование и адаптацию в дальнейшем и иметь возможность использования технологий искусственного интеллекта.