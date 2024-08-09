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ЦАМТО

В рамках перевооружения в этом году в армию Казахстана поступило более 500 ед. новой техники

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Министерство обороны Республики Казахстан
Министерство обороны Республики Казахстан.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 августа. Министерство обороны Республики Казахстан на официальном информационном ресурсе премьер-министра страны разместило обзор о деятельности казахстанской армии за первое полугодие 2024 года.

Ниже приведен раздел, касающийся перевооружения и модернизации техники.

"Вооруженные силы продолжают процесс перевооружения на современные образцы техники, в том числе отечественного производства. В этом году поступило более 500 ед. новой техники, капитально отремонтировано 50 ед.

В 2024 году ожидается поставка бронированных колесных машин "Арлан" и "Кобра II". До конца года планируется приобретение комплексов тактических беспилотных систем SUNQAR и мини беспилотных систем EVOMax.

Для Сил воздушной обороны в текущем году ожидается поставка современных истребителей и зенитного ракетного комплекса. Проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса "Анка". Ожидается поставка первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности А400М. Для Военно-морских сил поставят противодиверсионный катер.

Запущены цеха по ремонту бронетанковой и автомобильной техники, войсковой противовоздушной обороны, противотанковых систем, артиллерии и стрелкового оружия. В войсках проведен текущий и средний ремонт более 1,5 тыс. ед. военной техники".

Как отмечается в обзоре, в первом полугодии 2024 года Министерством обороны Казахстана выполнены все задачи, поставленные в рамках плана боевой подготовки. Армия продолжает поэтапное развитие по всем направлениям деятельности. Основное внимание было сосредоточено на совершенствовании боевой готовности Вооруженных сил. Личный состав выполнил ряд мероприятий оперативно-боевой подготовки, включая масштабные плановые учения, проверки боеготовности и помощь гражданскому населению в ликвидации последствий паводков.

В полном объеме материал опубликован на сайте primeminister.kz.

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Страны
Казахстан
Продукция
A400M
Проекты
БПЛА
Военные учения
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