Дмитрий Медведев: после событий в Курской области СВО должна приобрести экстерриториальный характер

ЦАМТО, 8 августа. После событий в Курской области СВО должна приобрести экстерриториальный характер, России можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины – до Одессы, Харькова, Николаева, Киева и дальше.

Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, Харькова, Днепропетровска, Николаева, Киева и дальше", – написал Д.Медведев.

По его мнению, в этом вопросе "не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейха".

"И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу", – подчеркнул Д.Медведев.

Д.Медведев пожелал выздоровления раненным в Курской области и заявил, что лучшая память о погибших – тщательно продуманное возмездие.