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ЦАМТО

Orizzonte Sistemi Navali поставит четвертый патрульный корабль OPV ВМС Италии

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Источник изображения: Фото: Fincantieri

ЦАМТО, 8 августа. Orizzonte Sistemi Navali получила от командования ВМС Италии уведомление о реализации опциона на поставку четвертого патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel).

Справочно: Orizzonte Sistemi Navali это совместное предприятие компании Fincantieri и группы Leonardo.

Как сообщила компания Fincantieri, общая стоимость заказа с учетом сопутствующей логистической поддержки составляет 236 млн. евро. В ближайшее время Orizzonte Sistemi Navali заключит контракты субподряда с компаниями Fincantieri и Leonardo на сумму около 163 млн. евро и около 70 млн. евро, соответственно. Строительство будет осуществляться на предприятиях Riva Trigoso и Muggiano Integrated Shipyard.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2023 года Национальный директорат по вооружениям Министерства обороны Италии заключил с совместным предприятием Orizzonte Sistemi Navali (OSN, сформировано Fincantieri и Leonardo) контракт на строительство для ВМС Италии трех патрульных кораблей прибрежной зоны следующего поколения OPV (Offshore Patrol Vessel).

Контракт включает опционы на поставку еще трех кораблей и модернизацию необходимой инфраструктуры на военно-морских базах в Огасте, Кальяри и Мессине, где будут базироваться корабли. Общая стоимость контракта на строительство первых трех кораблей составила 925 млн. евро, включая соответствующую комплексную логистическую поддержку.

Как заявлено, программа OPV направлена на обеспечение ВМС Италии возможностями для ведения наблюдения и разведки на море, управления движением торговых судов, защиты морских путей сообщения и исключительной экономической зоны, а также защиты морской среды от загрязнения, включая разливы токсичных жидкостей.

Длина нового корабля составит около 95 м, водоизмещение – 2300 т, экипаж – 97 человек. Одной из инновационных особенностей корабля станет разработанный Leonardo и Fincantieri NexTech для многоцелевых морских патрульных кораблей (PPA) итальянского флота судовой мостик, который позволяет управлять кораблем и авиационными операциями только двум операторам.

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Италия
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Fincantieri
Leonardo
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Строительство
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