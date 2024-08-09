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Интерфакс-АВН

Кандидат в вице-президенты США Вэнс считает, что Америка не обязана обеспечивать обороноспособность Европы

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Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс.
Источник изображения: © AP Photo / Stefan Jeremiah

Вашингтон. 8 августа. ИНТЕРФАКС - США в случае победы на выборах кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа потребуют от Европы, чтобы она была самодостаточна как в военном отношении, так и способности обеспечивать себя энергией без участия РФ, заявил республиканский кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Политик в интервью изданию Semafor отверг аргументы сторонников поддержки Украины, включая нынешнюю администрацию, о том, что инвестиции в оборону страны необходимы для сдерживания политики России против союзников по НАТО.

"Когда администрация Харрис (действующего вице-президента Камалы Харрис - ИФ) говорит, что если мы не остановим (президента РФ Владимира) Путина на Украине, то он двинется маршем до самой Германии. Во-первых, это неправда, а, во-вторых, что это тогда говорит об обороноспособности Германии?" - сказал Вэнс.

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