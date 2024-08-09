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Известия.ru

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области «Ланцетами»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России в четверг, 8 августа, опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующими боеприпасами «Ланцет» в приграничном районе Курской области.


На кадрах объективного контроля запечатлены моменты уничтожения военнослужащими-операторами барражирующих боеприпасов «Ланцет» боевой машины пехоты Bradley производства США, боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.

Ранее, 7 августа, в Минобороны РФ сообщили, что российские вертолеты Ка-52 ударили по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

Также 7 августа МО РФ показало кадры удара по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Помимо этого, было опубликовано видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab ВСУ.

Тогда же Минобороны проинформировало, что операция по уничтожению украинских формирований продолжается. Также начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заверил президента РФ, что она будет завершена разгромом противника и выходом на границу.

Украинские боевики 6 августа атаковали позиции РФ у Николаево-Дарьино и Олешни в Курской области. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Искандер
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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Герасимов Валерий
Путин Владимир
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