Дрон "Привет-82МК2" с функцией взлета по приборам покажут на "Армии-2024"

В конструкторском бюро "Око" сообщили, что новшество добавили по просьбам российских военнослужащих

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Модифицированная версия дрона-камикадзе самолетного типа "Привет-82" - "Привет-82МК2" с функцией взлета по приборам будет впервые показана в рамках международного военно-технического форума "Армия-2024". Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Око".

"У новой версии появилась возможность взлета по приборам. Это означает, что теперь дрон может взлететь без включенной камеры по отображаемым показаниям приборов. Новшество было добавлено по просьбам российских военнослужащих, поскольку на наши расчеты БПЛА уже давно ведут охоту Вооруженные силы Украины. Противник вычисляет точки запуска российских дронов и наносит по ним удары. В случае с "Привет-82МК2" противник лишается возможности вычислить место запуска аппарата, поскольку картинка с камер отсутствует", - сказали в организации.

Новая модификация уже применяется в зоне спецоперации. "Привет-82МК2" получил разборное крыло и помещается в транспортный контейнер для удобной логистики. Дальность полета дрона составляет до 30 км, скорость - до 140 км/ч, полезная нагрузка - до 5,5 кг.

Форум "Армия-2024" пройдет с 12 по 14 августа 2024 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Участникам продемонстрируют, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.