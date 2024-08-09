На "Армии-2024" покажут дрон-перехватчик, входящий в комплекс гражданской ПВО

Аппарат несет с собой четыре патрона и ликвидирует объект противника при помощи дроби, рассказали в АНО "Центр развития и внедрения инновационных решений"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дрон-перехватчик, входящий в состав модульной системы гражданской ПВО, будет впервые показан в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024". Об этом ТАСС сообщили в АНО "Центр развития и внедрения инновационных решений" (АНО "Центр Ривир").

"Вместе с партнерами на базе центра "Ривир" мы ведем разработку дрона-перехватчика, который выглядит как ракета и способен развивать скорость до 300 км/ч. Аппарат несет с собой четыре патрона и ликвидирует объект противника при помощи дроби. Дрон входит в состав перспективной модульной системы гражданской ПВО, над которой в настоящее время работают специалисты центра. Одним из предназначений системы является охрана гражданских объектов и критической инфраструктуры", - отметил директор центра "Ривир" Станислав Геворкян.

Система гражданской ПВО состоит из нескольких ключевых компонентов. "В их числе оптическая система обнаружения БПЛА с радиусом обнаружения до 5 км. Также в комплекс входит автоматическая IT-система наведения фиксации цели и калькулятор траектории полета, позволяющей дрону лететь в автоматическом режиме и совершать поиск в заданном квадрате в условиях работы средств РЭБ. Система разработана нашими партнерами - компанией МАЦБКТ-СЭЗ", - подчеркнули в организации.

Сейчас на базе центра проходят летные испытания аппарата. "Разработку системы гражданской ПВО планируется завершить до конца 2024 года. В настоящее время завершается работа над подтверждением летно-технических характеристик дрона-перехватчика. В перспективе новая система гражданской ПВО сможет применяться в том числе в наступательных операциях", - сообщили в организации.

Центр "Ривир" создан в 2024 году для поддержки стартапов и интеграции гражданских технологий в ОПК страны.