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РИА Новости

На выставке "Армия-2024" впервые представят неатомную подлодку

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Макет подводной лодки "Амур-950" на международном военно-морском салоне "Флот-2024" в Кронштадте
Макет подводной лодки "Амур-950" на международном военно-морском салоне "Флот-2024" в Кронштадте.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Неатомную подлодку с вертикальными пусковыми установками представят на "Армии"

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро "Рубин" впервые представит на выставке "Армия-2024" неатомную подводную лодку морской зоны "Амур 950" с вертикальными пусковыми установками ракет, сообщили РИА Новости в компании.

ЦКБ "Рубин" является главным в РФ разработчиком стратегических атомных подводных субмарин, неатомных многоцелевых подлодок и подводных аппаратов. Выставка "Армия-2024" пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.

"На выставке "Армия-2024" конструкторское бюро представит неатомную подводную лодку морской зоны "Амур 950" с вертикальными пусковыми установками. Фактически это морская плавбатарея, способная нанести мощный залповый упреждающий удар по кораблям и береговой инфраструктуре противника", - говорится в сообщении.

Малошумность и гидроакустика, обеспечивающая высокую осведомленность, делают подводную лодку чрезвычайно подходящей для разведки и скрытого наблюдения.

В ЦКБ особо отмечают, что большой опыт создания подводных лодок с вертикальными пусковыми установками имеет промышленность только четырех стран, включая Россию. Эта технология включает множество нюансов: прочный корпус с ракетными шахтами иначе воспринимает давление воды, крышки шахт и их приводы должны надежно работать в самых разных условиях, возникающих на протяжении всего срока службы лодки. Необходимы система ввода данных в ракету, система выброса ракеты из шахты, система удержания лодки при стрельбе и множество других. Кроме того, нужно создать береговую инфраструктуру, обеспечивающую хранение, проверки, погрузку и выгрузку ракет.

АО "ЦКБ "Рубин" и вся его кооперация в силу регулярного строительства атомных кораблей имеет и развивает все необходимые технологии и может предложить их заказчику.

Автономность в 30 суток позволяет "Амуру 950" действовать на удалении до 1000 миль от берега. Скорость полного подводного хода – 20 узлов. Экипаж – 19 человек. Водоизмещение лодки – около тысячи тонн.

В силу небольшого водоизмещения подлодки и технических решений, отработанных ЦКБ "Рубин" при создании третьего и четвертого поколений неатомных подводных лодок, "Амур 950" хорошо подходит как базовая платформа для проектирования национальных подводных лодок по требованиям ВМС заказчика, отметили в бюро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Амур 950
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