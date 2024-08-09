Антонов назвал возмутительными заявления США о выходке ВСУ в Курской области

Провокации в регионе связаны с плачевным положением ВС Украины на фронте, подчеркнул посол РФ в Соединенных Штатах

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Заявления властей США в ответ на провокационную вылазку украинских военных на территории Курской области возмутительны. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны. В очередной раз от чиновников не прозвучало ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв трагедии", - говорится в комментарии дипломата, размещенном в Telegram-канале российской дипмиссии.

"Очевидно, что провокации в Курской области напрямую связаны с плачевным положением ВСУ на фронте. Как бы ни стремились в Киеве остановить наши войска, они будут планомерно и поступательно двигаться вперед, освобождая российские земли", - отметил дипломат.