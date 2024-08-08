NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit

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Новейший американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, разрабатываемый для ВВС США, может повторить судьбу своего предшественника B-2 Spirit, серия которого была ограничена из-за слишком большой стоимости. Об этом пишет журнал National Interest.

Стоимость разработки новейшего B-21 Raider растет, первоначальные планы Пентагона получить на вооружение не менее 300 перспективных самолетов находятся на грани провала. Американские эксперты опасаются, что стоимость нового стратега станет слишком большой и будет закуплено не больше 20 самолетов, чего явно не хватит для «сдерживания» России и Китая.

Как пишет издание, на данный момент стоимость одного самолета не так высока, но его разработка не завершена, поэтому она еще вырастет, причем значительно. B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit, а ВВС США получить очередной очень «дорогой» бомбардировщик. Ранее сообщалось, что новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider обойдется Пентагону в 750 млн. долларов, но это только при закупке более ста машин. В ином случае его стоимость будет еще выше.

Из-за этого Пентагон встречает сопротивление на свой запрос получить 300 B-21. Им повезет, если они получат 20. Этого количества не хватит для поддержания надежного сдерживания

- пишет NI.

B-21 Raider разрабатывается в интересах ВВС США с 2015 года, когда компания Northrop Grumman получила контракт на его создание. Новый бомбардировщик создан по схеме «летающее крыло». В ВВС США подчеркнули, что начиная уже с первого летного образца самолет получит системы и программное обеспечение для нанесения ядерных ударов. Однако в первые несколько лет службы самолеты не будут сертифицированы для перевозки и применения стратегического оружия.