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ТАСС

В США заявили, что не были предупреждены о вылазке ВСУ в Курской области

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Источник изображения: AP Photo/ Nathan Howard

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что США контактируют с Украиной с целью понять замыслы ВСУ по этой операции

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов якобы не была заранее предупреждена о вылазке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его спросили, сообщил ли Киев Вашингтону о своих планах провести вылазку в Курской области. "Мы не знали [об этом]. Но нет ничего необычного в том, что Украина не сообщает нам о своей конкретной тактике до того, как они ее реализуют. Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им технику. Мы даем им советы, но когда дело доходит до ежедневной тактики, которую они проводят, ежедневных ударов, которые они наносят - иногда мы поддерживаем с ними связь, иногда нет, и именно им следует принимать такие решения", - утверждал дипломат.

Он рассказал, что США контактируют с Украиной с целью понять замыслы ВСУ по этой операции. 

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Страны
США
Украина
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