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ТАСС

США заявили, что не запрещали применять свое оружие при атаке на Курскую область

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Пуск противотанковой управляемой ракеты TOW из полученной от США боевой машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Запорожской области, август 2023 года
Пуск противотанковой управляемой ракеты TOW из полученной от США боевой машины пехоты M2A2 ODS-SA Bradley вооруженных сил Украины в ходе боевых действий в Запорожской области, август 2023 года.
Источник изображения: социальные сети

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что такие действия не являются нарушением их политики

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. США не ограничивают применение своего оружия во время вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Отвечу таким образом. В нашей политике ничего не поменялось. Что касается действий, предпринимаемых ими сегодня, то они не являются нарушением нашей политики", - заявил Миллер, отвечая на вопрос о возможности применения ВСУ оружия, переданного Соединенными Штатами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что президент США Джо Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как он утверждал, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться "для защиты от атак" РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин отметил 28 мая, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул он. Путин предупредил, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал 31 мая, что все поставленные на Украину средства поражения большой дальности уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия. 

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