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Техкульт

Салон российского МС-21 будет более просторным, чем у Boeing 737

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Салон российского МС-21 будет просторным

Появились новые подробности об импортозамещенном самолете модели МС-21, над которым активно работают специалисты ПАО «Яковлев» — его салон будет более просторным, чем у американского Boeing 737, а размер иллюминаторов на 30 % крупнее европейского Airbus A320.

Более широкий, чем у зарубежных аналогов фюзеляж нового МС-21 обеспечит возможность размещения шести пассажирских кресел в одном ряду, а в проходе между ними свободно разойдутся два человека или же пассажир и бортпроводник с продуктовой тележкой.

Салон российского МС-21 будет просторным

Для справки, фюзеляж отечественного МС-21 имеет ширину 4,06 метра — на 30 см больше фюзеляжа Boeing 737, а также на 11 см шире, чем у Airbus А320. Также ранее сообщалось, что серийно выпускаемые МС-21 будут оснащаться антропометрическими салонам, имеющими пониженный уровень шума, немного уменьшенными, но удобными туалетами, а также пассажирскими креслами увеличенного размера.

Салон российского МС-21 будет просторным

Согласно информации от отдела по эскизному проектированию «Яковлева», старт летных испытаний перспективного МС-21 должен состояться до конца текущего года. В создании самолета принимают участие порядка 20 000 предприятий из которых 56 являются ключевыми поставщиками.

Макс Антонов

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Оригинал публикации
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Страны
США
Продукция
Boeing-737
А320
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
МС-21
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