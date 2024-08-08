Зачем ВСУ атаковали Курскую область? Чего они хотят добиться?

МО России сообщило, что операция у границы в Курской области продолжается

Утром 6 августа ВСУ атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. В российском Минобороны заявили, что военные не допустили продвижения ВСУ вглубь страны, а «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается». Зачем украинские войска пытались атаковать Курскую область - разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По официальной информации МО РФ, 6 августа к российско-украинской границе вышли около 300 военнослужащих 22-й механизированной бригады ВСУ, 11 танков, а также более 20 бронемашин. Они атаковали пограничников в Олешне и Николаеве-Дарьино.

Боевые действия с ВСУ в Курской области ведут (бои еще продолжаются) формирования ВС РФ, подразделения пограничных войск ФСБ, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ. Авиаудары наносились по Сумской области Украины. Сейчас продолжается последовательное поражение противника ударами авиации и огнем всех видов оружия.

В район боев, как сообщает российское военное ведомство, выдвинулось подкрепление. По данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий было уничтожено шесть танков, четыре бронетранспортера и шесть других единиц бронетехники ВСУ.

Что это было?

Для начала уточним, каким образом можно охарактеризовать численность бойцов ВСУ, атаковавших государственную границу России в Суджанском районе Курской области. К примеру, численность мотострелкового батальона (по штатам советского времени) на боевых машинах пехоты 462 военнослужащих (БМП - 37 единиц). Если батальон на бронетранспортерах, его штатная численность - 539 солдат и офицеров (БТР - 43 единицы).

Получается, что Украина атаковала Россию силами менее батальона. Действия такими силами не могут привести к каким-либо результатам оперативного и уж тем более оперативно-стратегического уровня. Никакого «потрясения основ» в этом случае заведомо не будет.

Рассматривать подобные попытки атак ВСУ можно в лучшем случае как действия исключительно демонстративного характера.

Выдвигаются версии, что атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области связаны с тяжелым положением украинской армии в районе Торецка. Там в ближайшей перспективе может произойти прорыв фронта, а он может вызвать последствия оперативного масштаба.

Озвучивается и предположение, что действия ВСУ на российско-украинской границе - некое прикрытие неудачных попыток украинской армии высадить тактический десант на Тендровской косе к западу от Кинбурнского полуострова, предпринятый с помощью десятка мелких плавсредств. Выглядит это неправдоподобно - получается прикрытие неудачных действий на одном направлении неуспешными на другом.

Что касается предположения о том, что атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области могут повлечь за собой какие-либо перегруппировки Вооруженных сил РФ и ослабление атак российской армии на тех или иных направлениях, то и оно не похоже на правду по одной простой причине - действия батальона ВСУ никак не приведут к стратегическим перегруппировкам ВС РФ.

То есть российские войска явно не будут усиливать боевой и численный состав российских войск (сил), ведущих боевые действия в Суджанском районе за счет маневра силами и средствами с менее угрожаемых направлений (регионов), да еще и в оперативно-стратегических масштабах. Справятся с тем, что есть в распоряжении.

Есть мнение, что атаки ВСУ в Курской области связаны каким-то образом с попытками создать более благоприятные позиции для Киева на предстоящих мирных переговорах (а разговоры о них ведутся, что называется, по нарастающей). Однако одним батальоном такие задачи не решаются.

В общем, какой-либо военной и политической логики со стороны Украины в событиях в Курской области, похоже, нет. Не прослеживается цепь цели-задачи-средства-результаты. Цели и задачи непонятны (за исключением шума), средства в общем-то мизерны, результаты нулевые. В некоторых других действиях военного руководства Украины логику найти тоже достаточно трудно: стоит только вспомнить семимесячные бои в районе населенного пункта Крынки, закончившиеся для ВСУ ничем.

Чем закончатся боевые действия в Суджанском районе Курской области?

Вполне возможно, что у российских граждан появятся вопросы к разведке. Если подразделения ВСУ внезапно атаковали российские подразделения, дислоцированные на государственной границе, то где разведывательные данные о том, что подобное нападение готовится? А если бы они были, то, по идее, ВС РФ надо было сорвать готовящееся наступление противника нанесением массированных огневых ударов. То есть вскрыли подготовку, обнаружили сосредоточение войск (сил) ВСУ, снесли огнем всех средств поражения противника до уровня плинтуса. Тогда группировки ВСУ на этапе только подготовки к вторжению должны были подвергнуться столь огневому поражению. Им должны были нанести значительные потери, которые отбили бы любые намерения украинского руководства о сколько-нибудь активных действиях. По каким-то причинам этого не произошло.

Вызывает сомнение и привлечение к боевым действиям пограничных войск ФСБ России. Все-таки их задача - охрана государственной границы, а не оборона. Разгром вклинившихся в глубину территории страны войск противника - функция Вооруженных сил.

Можно ни секунды не сомневаться, что события будут развиваться по следующему сценарию - огневое поражение боевой техники и живой силы противника, последующее уничтожение вклинившегося в глубину территории России про­тивника, восстановление положения на данном направлении или (возможно) перенос боевых действий на территорию Украины.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок