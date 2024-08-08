Войти
ТАСС

Экипаж Starliner может вернуться с МКС в феврале 2025 года на корабле Crew Dragon

286
0
0
Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: NASA via AP, архив

Менеджер коммерческой программы полетов NASA Стив Стич отметил, что в таком случае на Crew Dragon к МКС отправятся только два человека

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Экипаж корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing может вернуться с Международной космической станции (МКС) на борту корабля компании SpaceX в феврале 2025 года, заявил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

"Как мы говорили ранее, наша основная цель - возвращение Бутча [Уилмора] и Суниты [Уильямс] на Starliner, но мы сделали так, чтобы у нас были и другие варианты. Так что мы работаем со SpaceX, чтобы удостовериться, что <...> сможем в случае необходимости вернуть Бутча и Суниту с [миссией] Crew-9", - сказал он на брифинге для журналистов.

Стич объяснил, что в таком случае на корабле Crew Dragon к МКС отправятся только два человека. "А затем мы сможем вернуть четырех членов экипажа к февралю 2025 года. Бутч и Сунита будут оставаться на станции, а затем вернутся в составе Crew-9", - добавил он.

Ранее NASA сообщило, что запуск к МКС Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым отложен с 18 августа более чем на месяц и состоится не ранее 24 сентября. Предполагается, что это позволит НАСА "утвердить планы возвращения" на Землю корабля CST-100 Starliner, у которого во время стыковки с МКС в июне отказали несколько маневровых двигателей. Кроме того, в американском космическом ведомстве отметили, что перенос запуска в рамках миссии Crew-9 позволит SpaceX "избежать конфликта" при пересменке на МКС пилотируемых кораблей "Союз". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.08 12:38
  • 3316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.08 12:32
  • 1
Источник заявил о страхе военных компаний США перед украинской коррупцией
  • 08.08 12:20
  • 0
Праздник со слезами на глазах: междоусобица в Войске Польском
  • 08.08 11:59
  • 1
NI: Разрабатываемый для ВВС США новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider может повторить судьбу B-2 Spirit
  • 08.08 11:17
  • 21
Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится
  • 08.08 10:57
  • 11
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 08.08 09:39
  • 1
Военкор об очередной попытке вторжения ВСУ в РФ: война перенесена ещё в один регион России
  • 08.08 09:26
  • 1
Путин сделал заявление в связи с событиями в Курской области
  • 08.08 02:31
  • 2
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
  • 07.08 21:32
  • 0
Психологическое восприятие ПВО как противника авиации - на Западе, в Бандеростане, и в России
  • 07.08 19:34
  • 1
В России начали серийное производство пистолетов МПЛ
  • 07.08 19:23
  • 1
"Калашников" в 2024 году выполнил гособоронзаказ по автоматам АК-12 на 65%
  • 07.08 16:57
  • 0
Западные ЗРК, поставляемые (или планируемые к поставке) Бандеростану.
  • 07.08 14:51
  • 203
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 07.08 04:33
  • 0
"Синергетический эффект" применительно к ПВО