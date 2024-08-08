Зачем ВСУ атаковали Курскую область.

Эксперты объяснили цели ВСУ при атаке на Курскую область

ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, однако операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается. Какие цели преследует украинская армия и повлияет ли эта операция на ход боевых действий?

ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курской области, но проникнуть вглубь России, по данным Минобороны, у противника не получается. За последние сутки украинская армия потеряла по меньшей мере 260 солдат и 50 единиц бронетехники. Операция по ликвидации ВСУ продолжается. Противоборствующая сторона активизировалась на стыке Сумской и Курской областей утром во вторник.

На тот момент со стороны противника было задействовано порядка 300 человек из 22-й механизированной бригады. Поддержка личного состава осуществлялась 11 танками и 20 ББМ. На протяжении ночи со вторника на среду ВСУ перебрасывали резервы, по некоторым данным, численность приближается к тысяче.

В ходе обстрелов со стороны Украины уже пострадали шестеро детей, нуждающимся оказывается необходимая медпомощь. Кроме того, в районе города Суджа БПЛА атаковал машину скорой помощи. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов принес соболезнования родным и близким убитых, добавив, что ВСУ обязательно настигнет возмездие. В целом в результате обстрелов региона ранения и травмы получили 28 человек, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала происходящее терактом, направленным против мирных жителей. Она также считает, что "Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на три месяца".

По словам военного блогера Семена Пегова, ситуация в Курской области "оказалась куда серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд". "Вслед за первым накатом противник подтянул в район боестолкновений на границе и Суджи значительные резервы. Говорить о полном уничтожении врага в приграничье и прилегающих к границе населенных пунктах пока не приходится, но огневая работа не прекращается", – пишет он.

Аналитик считает, что сравнивать данную операцию Украины с предыдущими пиар-кампаниями ГУР будет некорректно. "Во-первых, задействованы куда большие силы, во-вторых, просто так пофотографироваться и убежать враг, судя по всему, не собирается. Будет битва. Это надо принять с холодной головой и выиграть ее. И да – легко не получится. Враг на этот раз действительно подготовился. При этом надо всегда держать в голове, что и Суджа может быть далеко не единственным направлением подобного рода атак. Наши бойцы готовятся и на других направлениях", – поясняет Пегов.

В свою очередь политический обозреватель Андрей Медведев считает, что действия ВСУ на Курском направлении могут быть напрямую связаны с желанием Киева заполучить более выгодные военные позиции перед потенциальными мирными переговорами. "Все прежние попытки исполнить нечто подобное заканчивались для ВСУ провалом. Об Крынки убили две бригады морской пехоты ВСУ. И сейчас попытка с Курской областью уже обошлась врагу серьезными потерями. Они будут еще больше. Во всяком случае, армейская авиация уже проделала для этого серьезную боевую работу", – заметил он.

"Противник даже не пытается прикрыться ширмой фирм-прокладок РДК ("Русский добровольческий корпус", внесен в России в список террористических организаций и запрещен) и прочих легионов вырусей", – пишет военный корреспондент Александр Коц. По его словам, еще в марте ВСУ планировали захватить Грайворон и Козинку.

"Тогда Киев мог сказать, что это наши внутренние разборки. Мол, Украина тут ни при чем, но она может выступить посредником в переговорах. Но тогда дальше первых домов приграничных сел противник не прорвался. Сегодня ситуация иная", – считает он.

"Есть вполне определенные бригады ВСУ, которые зашли на нашу территорию. Не ДРГ, не отряд террористов, а регулярные войска соседнего государства. И этого не скрывают", – сказал эксперт. Подобное нельзя назвать "рейдом" или терактом. "Силы Украина задействовала более масштабные, нежели в марте. Но несмотря на это, все-таки на первом этапе вторжения желаемых результатов не добилась. С наскока райцентр взять не удалось. В ход сразу пошли резервы", – подчеркивает Коц.

"Наскоки ВСУ на российское приграничье были в некотором роде ожидаемы. В Курской области противник задействовал сводную батальонную группу, усилив ее бронетехникой. Украинская армия пытается пробиться к районному центру Суджа. Это небольшой город с населением пять тысяч человек", – заметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

"Вполне возможно, офис Зеленского надеялся на то, что Россия попытается перебросить часть войск с других направлений фронта в собственное приграничье для отражения атаки. Однако этого не произойдет. Мы успешно работаем имеющимися ресурсами. Продвижение противника крайне затруднено", – подчеркивает собеседник. По мнению аналитика, Украина пошла на рискованный шаг, отправив личный состав на Курское направление.

"У ВСУ все еще дефицит живой силы, и эти люди нужны им на других участках фронта, например, под Торецком",

– отметил он. О том, что противник решил развернуть масштабную операцию, говорит и военный аналитик Борис Рожин. Эксперт считает, что украинские силы попытаются "закрепиться в приграничных районах". Кроме того, он процитировал мнение о том, что действия ВСУ в Судже во вторник днем можно назвать "разведкой перед боем" для выявления огневых точек обороны.

Военный обозреватель Даниил Безсонов в своих оценках также заявил о "большом количестве средств ПВО", которые ВСУ "стянули к границе с Курской областью". "Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее проредить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать", – допускает эксперт.

"Судя по всему, офис Зеленского принял решение о начале операции по прорыву линии боевого соприкосновения в Курской области. Силы противника поддерживаются артиллерией, системами залпового огня и БПЛА. Вполне вероятно, что ВСУ попытаются применить и F-16. Насколько известно, в настоящий момент к уже имеющемуся личному составу перебрасываются резервы", – сказал военный эксперт Алексей Леонков. "Для отражения атаки Россия привлекает авиацию, работает артиллерия.

Несмотря на сохраняющуюся динамику боевых действий, шансов добиться какого-то успеха у противника крайне мало. Для продвижения вглубь российских территорий требуются силы значительно большие, чем те, которые используют ВСУ",

– подчеркивает он. "Учитывая тот факт, что в последнее время западные страны усиливают давление на офис Зеленского по вопросу начала мирных переговоров, вполне возможно, что за счет операции в Курской области они пытаются улучшить собственные позиции в рамках будущего диалога", – акцентирует эксперт.

"Интересно, что до этого подобные попытки прорыва противник предпринимал в районе Белгорода. Скорее всего, ВСУ сочли перспективу продвижения в данном регионе маловероятной. Вполне возможно, что выбор Курской области делался из соображений эффекта неожиданности. Тем более, что действиям противника сопутствует и лесистая местность", – считает он.

Леонков также допустил, что при атаке на Курском направлении ВСУ надеялись на то, что России придется перебрасывать силы с других направлений. Речь могла идти о Торецком или Покровском направлениях. "Однако замысел провалился. Наши военные справляются с поставленными задачами имеющимися ресурсами", – заключил эксперт.

Евгений Поздняков